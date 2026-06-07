إذاعة دبي للقرآن.. عقد من تعزيز الوعي الديني الوسطي

ديي في 7 يونيو/وام/تحتفي إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمرور عشرة أعوام على انطلاقتها رسخت خلالها مكانتها كمنصة متخصصة تجمع بين رسالة القرآن الكريم وقيم الإعلام المسؤول وأسهمت في تعزيز الوعي الديني الوسطي وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع عبر محتوى هادف يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويخاطب مختلف فئات الجمهور داخل الدولة وخارجها.

ومنذ بدء بثها على موجة 91.4 إف إم نجحت الإذاعة في تقديم نموذج إعلامي تجاوز مفهوم البث التقليدي من خلال برامج دينية وتوعوية وثقافية واجتماعية عززت الارتباط بالقيم الإسلامية السمحة ورسخت مفاهيم الاعتدال والانتماء الوطني والمحافظة على الموروث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن الإذاعة تمثل إحدى المبادرات الإعلامية النوعية التي نجحت خلال عقد كامل في تحويل الرسالة الدينية إلى مشروع معرفي وثقافي يسهم في بناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم في المجتمع مشيراً إلى أن الإعلام الهادف شريك أساسي في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي

من جانبها قالت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات في المركز إن النجاحات التي حققتها الإذاعة جاءت نتيجة رؤية إعلامية واضحة ركزت على جودة المحتوى وتطوير البرامج والمنصات وتوسيع الحضور الرقمي بما يضمن وصول الرسالة إلى الجمهور عبر مختلف الوسائل مؤكدة مواصلة العمل على الابتكار الإعلامي وخدمة القرآن الكريم وتعزيز الوعي الديني الوسطي في المجتمع.