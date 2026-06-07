الزيودي يلتقي رئيس وزراء بيلاروسيا في ختام زيارة لمينسك

مينسك في 7 يونيو / وام/ اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، زيارة إلى جمهورية بيلاروسيا، عقد خلالها اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين مقدمتهم في معالي رئيس الوزراء ألكسندر تورتشين، ومعالي وزير الخارجية مكسيم ريجينكوف، ومعالي وزير الاقتصاد يوري تشيبوتار.

وتبرز الزيارة التزام دولة الإمارات بمواصلة توسيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات مع بيلاروسيا عقب توقيع اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين العام الماضي. ورافق معاليه خلال الزيارة وفد من دولة الإمارات، وسعادة إبراهيم سالم محمد المشرّخ، سفير دولة الإمارات لدى بيلاروسيا.

وخلال الزيارة، ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفداً إماراتياً رفيع المستوى في فعالية يوم التجارة الإماراتية البيلاروسية، بحضور السيد ميكالاي باريسيفيتش، المدير العام للمركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا. وجمعت الفعالية ممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون والشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

في ختام يوم التجارة، قال معاليه: "تتسم العلاقة بين دولة الإمارات وبيلاروسيا بالنمو المستمر. وقد فتحت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار الأخيرة بيننا آفاقاً جديدة للتعاون ضمن القطاع الخاص، ما يعزز إمكانات توسيع تجارتنا غير النفطية، التي شهدت نمواً نوعياً خلال السنوات الأخيرة. وستستفيد قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية بشكل كبير من شراكتنا المتنامية".

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وبيلاروسيا 319.5 مليون دولار عام 2025، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 286.6% مقارنة بعام 2021، حين كانت قيمة التجارة بين الدولتين 82.6 مليون دولار فقط. ويبرز ذلك النمو الاستثنائي في التجارة الشراكة الاستراتيجية المتينة التي أرستها دولة الإمارات مع بيلاروسيا، لترسّخ مكانتها كشريك تجاري رئيسي لها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وضمن برنامج زيارة الزيودي، شملت الجولات مجمّعاً صحياً جديداً ومنتجعاً سياحياً، إضافةً إلى زيارة مصنع ستادلر المتخصص في تصنيع معدات السكك الحديدية ومصنع مينسك للألبان رقم 1 الذي ينتج أكثر من 300 منتج بما في ذلك 900 طن من الحليب يومياً، كما حضر معاليه افتتاح معرض بيلاغرو، أكبر وأبرز معرض زراعي وصناعي دولي في بيلاروسيا، بمشاركة أكثر من 600 شركة من 12 دولة.

كما شكّلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وبيلاروسيا، الموقّعة عام 2025، بداية حقبة جديدة من التعاون ضمن القطاع الخاص، إذ وسّعت وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق هناك في قطاعات تشمل الخدمات المالية والتجارية والاستشارات والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب توليد فرص للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة الجديدة. وتجسّد الاتفاقية الرؤية المشتركة للدولتين لتحقيق الازدهار الاقتصادي عبر التجارة والاستثمارات ذات المنافع المشتركة.