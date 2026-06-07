"الإمارات لرعاية الموهوبين" و"باحثي الإمارات" يوقعان مذكرة تعاون

أبوظبي في 7 يونيو / وام/ وقّعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وذلك في مركز أرينا بأبوظبي، على هامش المؤتمر الثالث لحوار الحضارات والتسامح.

ووقّع المذكرة سعادة أحمد الدباني النعيمي، الأمين العام لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والدكتور فراس نديم حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بحضور الدكتورة نوره الشامسي، رئيس مجلس موهوبين دبي والدكتورة عليا الجسمي رئيس مجلس موهوبين أبو ظبي التابعان لجمعية الامارات لرعاية الموهوبين .

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وتوحيد الجهود لدعم البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والتطوير.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات البحثية والأكاديمية والمهنية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتمكين الكوادر البحثية، وتطوير مهارات الباحثين والطلاب، بما يسهم في رفع التنافسية البحثية والعلمية للدولة من خلال النشر والفهرسة وتنفيذ الأنشطة والمبادرات المشتركة، وبما يعود بالنفع المتبادل على الطرفين والمجتمع.