جامعة دبي تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع عدد من الجامعات الصينية

دبي في 7 يونيو/وام/ بحث سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي خلال لقائه سعادة تسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة يرافقه سعادة أو بوشيان القنصل العام الصيني في دبي والمناطق الشمالية ووفد من مسؤولي السفارة الصينية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتطوير الشراكات البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات إلى جانب تنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة ومنها جامعة سيخوان وجامعة بكين وجامعة شنغهاي جياو تونغ ومعهد بكين للتكنولوجيا

وأكد البستكي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة بالمدينة الأكاديمية بحضور البروفيسور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية

أن الجامعة تستعد لافتتاح مكتب لمعهد بكين للتكنولوجيا في حرمها بعد استكمال الموافقات اللازمة بما يتيح إطلاق برامج للدرجات المزدوجة في مرحلتي الماجستير والدكتوراة إضافة إلى التعاون في برامج البكالوريوس بما يعزز البحث العلمي والابتكار ويخدم مجتمعات الأعمال.

وشدد على أهمية توسيع مجالات التعاون في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ أبحاث مشتركة وتبادل الخبرات الأكاديمية والاستفادة من نقاط القوة لدى المؤسسات التعليمية المشاركة

واطلع الوفد الصيني خلال جولة في الحرم الجامعي على الكليات والمختبرات البحثية ومختبر شركة هواوي ومعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية وأشاد بمستوى التميز الذي حققته جامعة دبي في التعليم العالي والبحث العلمي وعبر عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.