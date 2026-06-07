بني ياس يتصدر المنافسات في ختام الجولة الـ4 لبطولة خالد بن محمد بن رايد للجوجيتسو

أبوظبي في 7 يونيو/ وام/ اختُتمت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بإقامة نزالات فئتي البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، وسط حضور جماهيري وعائلي لافت، وأجواء تنافسية مثيرة.

وشهد اليوم الختامي مشاركة واسعة ومستويات فنية واعدة من اللاعبين الصغار، عكست جودة العمل الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في المراحل التأسيسية، من خلال إعداد لاعبين يمتلكون المهارة والانضباط والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسات.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة الدكتورة ميرا الكعبي رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، وحميد محمد بخيت الكتبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفاطمة الفلاحي مدير إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الاتحاد والرعاة واكاديميات وأندية الدولة.

وفي ختام المنافسات، تصدر نادي بني ياس الترتيب العام للجولة، وحل نادي العين في المركز الثاني، وأكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث، في نتيجة تعكس استمرار التنافس بين الأندية وارتفاع مستوى التحضير الفني والإداري خلال جولات البطولة.

وقال سعادة غانم مبارك الهاجري إن ما يميز بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أنها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية توظيف الرياضة في بناء الإنسان واصفا هذه البطولة بانها مثال ناجح على الاستثمار طويل المدى في الأجيال الجديدة من خلال منظومة تنافسية متطورة تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتسهم في إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف :" من موقعي كولي أمر لأحد اللاعبين المشاركين في البطولة، أستطيع أن ألمس الأثر الإيجابي لهذه الرياضة على شخصية الأبناء، سواء من حيث الانضباط أو الثقة بالنفس أو القدرة على تحمل المسؤولية.. والجوجيتسو اليوم لا تكتفي بصناعة أبطال على البساط، بل تسهم في إعداد جيل يمتلك مقومات القيادة قادر على مواجهة التحديات بروح إيجابية وطموح كبير".

وأكد حميد محمد بخيت الكتبي، والفنون القتالية المختلطة، أن تخصيص اليوم الختامي لفئتي البراعم وتحت 12 عاماً يعكس الأهمية التي توليها البطولة للمراحل التأسيسية باعتبارها نقطة الانطلاق في إعداد الأبطال وصناعة مستقبل اللعبة.

وقال إن المنافسات في هذه الفئات العمرية تعد مؤشراً مهماً على مستقبل الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن المستويات التي ظهرت خلال الجولة تؤكد اتساع قاعدة الممارسين وتطور المستوى الفني وجودة برامج الإعداد في الأندية والأكاديميات.

وأضاف أن عدداً من اللاعبين واللاعبات أظهروا إمكانات واعدة في النزالات وقدرة على تطبيق المهارات الأساسية بثقة وانضباط، بما يعكس الجهود التي تبذلها الأجهزة الفنية والأسر في دعم مسيرتهم الرياضية، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه الأسرة في ترسيخ الالتزام والاستمرارية لدى الأبناء، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.

من جانبه، قال سائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، إن الشركة تفخر بشراكتها الحصرية لقطاع السيارات مع بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منذ انطلاقها، وبحضور علامة “ديفيندر” بصفتها العلامة التجارية الراعية للبطولة.

وأضاف أن البطولة رسخت مكانتها خلال فترة وجيزة كإحدى المبادرات الرياضية الوطنية المهمة، بفضل قدرتها على استقطاب مختلف الفئات العمرية وتوفير مسار تنافسي مستدام يسهم في تطوير اللاعبين ودعم طموحاتهم على المدى الطويل.

وشكل الحضور الواسع للأسر والعائلات أحد أبرز مشاهد اليوم الختامي، حيث حرصت العائلات على دعم أبنائها وبناتها ومشاركتهم لحظات المنافسة والتتويج، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة ويعزز ثقة اللاعبين واستمراريتهم .

وأسهمت مبادرة “جائزة الأسرة الداعمة” في إبراز دور الأسرة كشريك رئيسي في مسيرة اللاعب وتطوره الرياضي.

وقال أُويرا دال جوفيم، مدرب أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة، إن اللاعبين في فئتي البراعم وتحت 12 عاماً يمثلون مستقبل اللعبة، وإن المستويات التي قدموها تعكس جودة العمل الذي تقوم به الأندية في المراحل التأسيسية، مؤكداً أن وجود الأسر إلى جانب أبنائها يضيف قيمة كبيرة للتجربة الرياضية ويسهم في تعزيز ثقة اللاعبين.

بدورها، قالت ندى القدسي، والدة اللاعبة مريم سيف الظهوري، إن بطولات الجوجيتسو أصبحت جزءاً مهماً من تجربة الأبناء في التعلم والنمو، لما توفره من فرص لاكتساب الثقة بالنفس والانضباط وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن المشاركة المستمرة في البطولات تسهم في تطوير اللاعبين بصورة تدريجية وتمنح الأسر فرصة لمشاركة أبنائها رحلة الإنجاز.

واختتمت الجولة الرابعة ثلاثة أيام من المنافسات التي جمعت مختلف الفئات العمرية، مؤكدة الدور المحوري للبطولة في دعم مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها المجتمعي على مستوى الدولة.