جلسة لـ "شورى شباب الشارقة" تناقش تعزيز الابتكار الأخضر والأمن الغذائي

الشارقة في 7 يونيو/وام/ انطلقت اليوم أعمال الجلسة الرسمية الثانية بدور الانعقاد التاسع لمجلس شورى شباب الشارقة التي عقدت بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمشاركة 80 عضواً تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة" لمناقشة موضوع البيئة و الأمن الغذائي .

ترأس الجلسة التي نظمتها كل من "ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" التابعتين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حمد محمد إبراهيم الهاشمي رئيس شورى شباب الشارقة بحضور نائبه عائشة حميد عبيد الخيال.

تشكل الجلسة استمراراً لنهج المجلس في تعزيز مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم ضمن مسار المهارات الحياتية بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في الاستثمار بالإنسان وإعداد قيادات المستقبل القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.

شهدت الجلسة طرح 23 مداخلة برلمانية من أعضاء المجلس الذين قدموا خلالها مقترحات ورؤى واعدة لتعزيز الابتكار الأخضر والأمن الغذائي.

و قال حمد محمد إبراهيم الهاشمي إن الجلسة تناقش محور البيئة والأمن الغذائي باعتباره أولوية وطنية ترتبط بجودة الحياة واستدامة الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ ثقافة الأمن الغذائي المستدام وثمن ثقة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في التعبير عن آرائنا والمشاركة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل مجتمعنا ونحن ندرك تماماً حجم هذه المسؤولية ونحملها بكل جدية والتزام.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن انعقاد هذه الجلسة يمثل تجسيداً حياً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في الاستثمار المستدام بالطاقات الناشئة والشابة وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير وبناء جيل واعد يمتلك أدوات الحوار وصناعة القرار.

وأشارت إلى أن مناقشة محور "البيئة والأمن الغذائي" يعكس التزام المؤسسة بتوجيه فكر الشباب نحو الممارسات البرلمانية المسؤولية التي تلامس القضايا الوطنية والاستراتيجية للدولة وشكلت المداخلات التي قدمها الأعضاء حواراً تفاعلياً ناضجاً ربط بين حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي واستشراف أبعاد ابتكارية لتعزيز الاستدامة ودعم الإنتاج المحلي.

و لفتت إلى أن هذا الطرح القيم بين أطروحات الشباب وتكامل الجهات الحكومية يرسخ شعار "خدمة المجتمع قيادة" ويؤكد دور شورى شباب الشارقة كمنصة رائدة لصياغة حلول مستدامة تدعم المزارعين وتبرز الجهود المؤسسية بما يضمن بناء مستقبل بيئي وغذائي آمن ومزدهر للأجيال القادمة ويسهم في تنمية قدراتهم القيادية وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية المجتمعية ضمن مسار المهارات الحياتية.

حضر الجلسة سعادة حليمة حميد العويس رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة خالد محمد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب وسعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان الطفل العربي ومسؤولو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين و سعادة حنان المحمود عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين و سعادة عائشة ديماس السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة إلى جانب عدد من المسؤولين.