طالب بن صقر وسالم بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف خليفة مروان الصوالح بدبي

دبي في 7 يونيو /وام/ حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة مروان أحمد بن صالح الصوالح بمناسبة زفاف نجله "خليفة" إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري.

وبارك الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سالم بن سلطان القاسمي للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.