الحزب الحاكم في كوسوفو يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة

برشتينا في 8 يونيو/وام/ فاز الحزب الحاكم في كوسوفو "حركة تقرير المصير" بالانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد ، وفقا لنتائج أولية.

وذكرت اللجنة الانتخابية في برشتينا إنه مع فرز أصوات97.2% من مراكز الاقتراع، حصل الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء ألبين كورتي على 43.1% من الأصوات ، و جاء الحزب الديمقراطي الكوسوفي الليبرالي "بي دي كيه" في المرتبة الثانية بنسبة 221.2%، في حين حصلت الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المنتمية ليمين الوسط "إل دي كيه" على 17.7%، وحصل تحالف مستقبل كوسوفو المحافظ "إيه إيه كيه" على 7.1%.

-خلا-