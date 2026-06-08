هبوط مؤشر الأسهم الكورية بأكثر من 8%

سيؤول في 8 يونيو /وام/ هبط مؤشر "كوسبي" القياسي للأسهم الكورية بأكثر من 8% خلال جلسة التداول اليوم ، مما أدى إلى تفعيل آلية تعليق التداول بالكامل مؤقتا، وتلا ذلك تفعيل آلية إيقاف برامج التداول الآلي مؤقتا.

وأعلنت بورصة كوريا أنها قررت تفعيل آلية تعليق التداول بالكامل في سوق الأوراق المالية لمدة 20 دقيقة صباح اليوم ، وبناء عليه، تم تعليق التداول الكامل على جميع الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية، كما توقف التداول في أسواق العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بالأسهم.

وبلغ مؤشر كوسبي عند تفعيل الآلية 7.474.74 نقطة، منخفضا بمقدار 685.85 نقطة، أو ما يعادل 8.40% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تُفعل بها آلية تعليق التداول بالكامل في سوق كوسبي خلال العام الجاري، والتاسعة منذ اعتمادها.

-خلا-