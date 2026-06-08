إيرادات قطاع البرمجيات بالصين ترتفع 10.9% خلال أول أربعة أشهرمن 2026

بكين في 8 يونيو/ وام/ حقق قطاع البرمجيات الصيني إيرادات بلغت نحو 4.67 تريليون يوان "حوالي 689.2 مليار دولار أمريكي" خلال الفترة ما بين شهري يناير - أبريل الماضيين، بزيادة 10.9 % على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وأوضحت البيانات، أن إيرادات منتجات البرمجيات سجلت نحو 1.05 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 8 % على أساس سنوي، لتُمثّل 22.4 % من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحققت منتجات البرمجيات الأساسية إيرادات بلغت 59.8 مليار يوان، بزيادة 9.1 % على أساس سنوي، بينما حققت منتجات البرمجيات الصناعية إيرادات بلغت 99.8 مليار يوان، بزيادة 9.1% على أساس سنوي.

كما حققت خدمات تكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت حوالي 3.13 تريليون يوان، بزيادة 12% على أساس سنوي، ما يمثّل 67.1 % من إجمالي إيرادات الصناعة، فيما حققت خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة إيرادات بلغت 534.4 مليار يوان، بزيادة 12.6% على أساس سنوي.

وسجلت خدمات تصميم الدوائر المتكاملة إيرادات بلغت 142.8 مليار يوان، بزيادة 18.3 % على أساس سنوي، كما حققت خدمات التكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية إيرادات بـ363.3 مليار يوان، بزيادة 7.8 % على أساس سنوي.

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