نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5 % خلال الربع الأول

طوكيو في 8 يونيو/ وام/ حقق اقتصاد اليابان نموا بنسبة 0.5 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2026، وفق ما أعلنه مكتب الحكومة اليابانية اليوم الاثنين.

وذكر المكتب، أن اقتصاد اليابان سجل على أساس سنوي نموا بمعدل 1.8 % خلال الربع الأول ، فيما تراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

واستقر معدل نمو الطلب الخارجي على الإنتاج الياباني خلال الربع الأول عند مستواه خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو 0.3 %، بينما سجل

الاستهلاك الخاص نموا بالمعدل نفسه خلال الربع الأول.

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