زلزال الفلبين يخلف 12 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب

مانيلا في 8 يونيو/ وام/ تسبب الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في مقتل 12 شخصا على الأقل ، وإصابة أكثر من 200 آخرين معظمهم في مبان لحقت بها أضرار، وارتفعت أمواج البحر لنحو متر على السواحل القريبة.

وقال تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لرصد النشاط البراكي والزلزالي، إن مركز التحذير من موجات المد العاتية " تسونامي"، ذكر أن التهديد من تسونامي زال بصورة كبيرة بعد خمس ساعات من وقوع الزلزال في منطقة مينداناو، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير بشأن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء تسونامي.

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