"بيورهيلث" تدعم "وقف أم الإمارات للأيتام" بـ 100 مليون درهم بصفتها شريك الرعاية الصحية للحملة

أبوظبي في 8 يونيو/وام/ أعلنت مجموعة "بيورهيلث"، عن دعمها لـ "وقف أم الإمارات للأيتام" بمبلغ 100 مليون درهم، بصفتها شريك الرعاية الصحية للحملة في دولة الإمارات، حيث ستقدم المجموعة عبر شبكتها من المرافق والمنشآت الصحية، الرعاية اللازمة للأيتام بما يعزز جودة حياتهم ويضمن تمتعهم بالصحة والعافية.

وتهدف الحملة، التي تنظمها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – "أوقاف أبوظبي" بالتعاون مع مؤسسة إرث زايد الإنساني تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.

وأكد معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصر، أهمية مثل هذا الشراكات المجتمعية في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، من خلال الإسهام في توفير منظومة رعاية صحية متكاملة للأيتام، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر استقراراً لهم وتعزيز جودة حياتهم، بما يسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة، مواصلين بذلك نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" نحو التكافل والتعاون والتضامن.

بدوره أوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن هذه المساهمات المجتمعية مثل مساهمة مجموعة "بيورهيلث" تعكس الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم المبادرات الإنسانية التي تتماشى مع أولويات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، لا سيما في "عام الأسرة"، بما يعزز قيم التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وعززها صاحب السمو رئيس الدولة، عبر تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج الهادفة داخل الدولة وخارجها، وفي مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الأساسية.

من جهته قال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب في مجموعة "بيورهيلث"، إن دعم المجموعة لمبادراتٍ إنسانيةٍ وطنية، كحملة "وقف أمّ الإمارات للأيتام"، لا يقتصر على الإسهامات المادية، بل هو تعبيرٌ صادق عن التزامٍ راسخ بالوقوف إلى جانب من هم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية والحماية والإحساس بالأمان والاستقرار، وتعكس الشراكة المتواصلة مع "أوقاف أبوظبي"، امتداداً للمساهمة السابقة للمجموعة في حملة "وقف الحياة"، عمق حضور العمل الخيري في جوهر نهج المجموعو المؤسسي، وإدراكَها العميق لمسؤوليتها في أن تكون حاضرة أينما كانت الحاجة لذلك.

من جانبه، قال سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، إن دعم ’بيورهيلث‘ لحملة ’وقف أم الإمارات للأيتام‘ بصفتها شريك الرعاية الصحية،يمثل إضافة نوعية لجهود الهيئة الرامية إلى توفير منظومة دعم شاملة ومستدامة للأيتام في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الصحي في تعزيز جودة حياة الأيتام، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية للحملة.

ويسهم هذا الدعم في المواصلة في تحقيق أهداف حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي تسعى إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تُستثمر وفق نموذج وقفي معتمد، فضلاً عن مدّ الأيتام بكافة سبل الدعم الممكنة التي تكفل لهم عيش حياة كريمة بصحة وعافية.