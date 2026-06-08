أبوظبي تحتفي بالموسيقى الإماراتية والعربية خلال شهر يونيو

أبوظبي في 8 يونيو / وام / تستضيف أبوظبي خلال شهر يونيو الجاري سلسلة من الحفلات يحييها عدد من نجوم الموسيقى العربية، الذين يقدمون تجارب فنية متنوعة تمتد من روائع الموسيقى الإماراتية الأصيلة إلى الأعمال الرومانسية والمقطوعات المعاصرة.

ويحتضن المجمع الثقافي يوم 26 يونيو الجاري حفلاً يحتفي بالموروث الموسيقي والشعري الشعبي، تحت عنوان "جلسات المجمع الثقافي: أمسية من الذاكرة الموسيقية الإماراتية مع عبدالرحمن الجنيد".

وتُكرم الأمسية رموز القصيدة والموسيقى الإماراتية التي شكلت الوجدان الشعبي، وتُبرز ثراء التراث الثقافي الوطني، وحضوره المتجدد في المشهد الفني المعاصر.

ويُحيي النجم وائل كفوري حفلاً يوم 13 يونيو في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة، ويقدم الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو أولى حفلاته في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وقال فخري السراج، مدير مكتب فعاليات أبوظبي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن أبوظبي تمضي في ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً للحفلات الموسيقية العربية والعروض الترفيهية الحية في المنطقة من خلال استقطاب ألمع النجوم وتقديمهم للجمهور في العاصمة.

وأضاف أنه منذ مطلع العام الجاري، استضافت الإمارة كوكبة من المطربين العرب، إلى جانب حفل "أغاني التسعينيات"، وذلك ضمن برنامج استثنائي من العروض التي لاقت صدى واسعاً واستجابةً لافتةً من أفراد المجتمع والزوار على حد سواء، متطلعا إلى الترحيب بالمزيد من جمهور الموسيقى للاستمتاع بهذه السلسلة الجديدة من الحفلات التي يحييها نخبة من الفنانين، بما يُسهم في تعزيز حضور أبوظبي في قطاع العروض الترفيهية الحية.