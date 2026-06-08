سوريا تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق حتى الساعة 23:00 من اليوم الاثنين

دمشق في 8 يونيو/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 23:00 من اليوم ‏الاثنين. ‏

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذا التمديد يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من ‏قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي وفق المعايير الدولية ‏المعتمدة.‏