"الخماسي الحديث" يحتفي بأصحاب الإنجازات في موسم 2025-2026

الشارقة في 8 يونيو/ وام/ نظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث حفل تكريم لأصحاب الإنجازات للموسم الرياضي 2025-2026، والذي شهد تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم، أن سلسلة البطولات المحلية التي نظمها على مدار الموسم الرياضي 2025-2026، والبطولات الدولية التي شارك فيها، أسهمت بشكل كبير في توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الخماسي الحديث في الدولة، وتعزيز حضورها بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة فئة الناشئين والشباب، بما يتماشى مع إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

حضر الحفل، الدكتورة هدى المطروشي رئيسة الاتحاد، وناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الجهات الراعية والشركاء الإستراتيجيين، وعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية، إلى جانب اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والحكام.

ويعد الحفل محطة مهمة لتكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، والاحتفاء بالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والإداريون والحكام، فضلًا عن تكريم المؤسسات الراعية والشركاء الإستراتيجيين الذين أسهموا في دعم مسيرة الاتحاد وبرامجه التطويرية طوال الموسم.

وتم خلال الحفل، تسليط الضوء على النجاحات الفنية والتنظيمية التي تحققت خلال الموسم، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، سواء من خلال المشاركة في البطولات الخارجية أو عبر تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية المتخصصة، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية التي استهدفت اللاعبين والحكام والمدربين.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، أن هذا الموسم كان حافلًا بالإنجازات على كافة الأصعدة، واستطاع الاتحاد خلاله تحقيق العديد من المكتسبات الفنية والتنظيمية التي ساهمت في نشر اللعبة واستقطاب المزيد من المواهب الوطنية الواعدة.

وأضافت أن الاتحاد يواصل خطواته لتطوير اللعبة، ودعم اللاعبين المتميزين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، وأبطالًا قادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.