ملتقى محكمي مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم يختار منار الحمادي شخصية العام 2026

رأس الخيمة في 8 يونيو/ وام/ نظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أعمال الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والذي يُعد منصة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بين القائمين عليه وفريق العمل وأصحاب المصلحة، لتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، ومواصلة المبادرات والأنشطة للوصول إلى أعلى درجات التميز، والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال في الإمارة .

حضر الملتقى، سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس الغرفة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، بجانب مسؤولي المركز ونخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية.

شهد الملتقى تكريم المستشارة الدكتورة منار محمد مال الله الحمادي، أول كفيفة إماراتية تعمل في مجال المحاماه على مستوى دول الخليج، باختيارها شخصية العام 2026، كما تم تكريم شركاء النجاح وكل من ساهم في دعم جهود المركز في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم بالامارة.