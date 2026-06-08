"غرف دبي" تبحث تطوير التعاون التجاري والاستثماري مع جنوب أفريقيا

دبي في 8 يونيو/ وام/ بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في مدينتي جوهانسبرغ وكيب تاون بجنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع عدد من الجهات والمؤسسات الاقتصادية والشركات من جنوب أفريقيا، بما يدعم نمو الشراكات الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في دبي وجنوب أفريقيا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، عقدت الغرف بحضور سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بمشاركة مثو زولو، رئيس الغرفة، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبيرغ، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم نمو التجارة البينية، وآليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الجنوب أفريقية للتوسع نحو دبي والاستفادة من مكانتها مركزا عالميا للتجارة والأعمال.

وشاركت الغرفة في لقاء أعمال نظمته "ويسجرو" ، وهي هيئة الترويج السياحي والتجاري والاستثماري في كيب تاون وكيب الغربية ، بالإضافة إلى المشاركة في لقاء أعمال آخر نظمته غرفة تجارة وصناعة جوهانسبيرغ.

وعقدت الاجتماعات على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب أفريقيا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب أفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في القطاعات كافة.