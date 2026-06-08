300 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة

الفجيرة في 8 يونيو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة ، تنظيم بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ، خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري، بمشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات الرياضية على مستوى الدولة.

وتعد البطولة من أبرز محطات الموسم الرياضي، حيث من المتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يتنافسون في مختلف الأسلحة والفئات العمرية، وتشمل مسابقات تحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، إضافة إلى فئة العمومي للذكور والإناث.

وتتضمن البطولة 36 مسابقة تقام على مدار 3 أيام، بمشاركة جميع الأندية والأكاديميات المعتمدة بالدولة، في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز المستوى الفني للاعبين، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

وأكد الاتحاد أن البطولة تمثل مسك ختام الموسم الرياضي 2025 - 2026، وتشكل فرصة مهمة لتقييم مخرجات برامج التدريب والتطوير التي تم تنفيذها طوال الموسم، كما تمنح اللاعبين واللاعبات منصة لإبراز قدراتهم الفنية وتحقيق أفضل النتائج قبل انطلاق مرحلة الإعداد للموسم المقبل.

وأشاد الاتحاد بالتعاون المستمر مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، والدعم الذي تقدمه الجهات الشريكة لإنجاح البطولة، مشيراً إلى أن استضافة إمارة الفجيرة لهذا الحدث تعكس مكانتها المتميزة في احتضان وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية، بما يجسد التطور المتواصل الذي تشهده رياضة المبارزة في دولة الإمارات.