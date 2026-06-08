"كهرباء ومياه الشارقة" تنجز مشروعات مياه بطول 70 كيلومتراً

الشارقة في 8 يونيو/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الربع الأول من عام 2026، حزمة من المشروعات الإستراتيجية لتوسعة وتمديد وإحلال شبكات المياه في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بطول إجمالي يتجاوز 70 كيلومتراً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير العالمية.

وأكد المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه في الهيئة، أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات الخطوط الرئيسية وشبكات توزيع المياه في المناطق الجديدة، إلى جانب إحلال الشبكات القديمة واستبدالها بتمديدات حديثة ذات كفاءة وجودة عالية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان الإمارة، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري شملت استكمال شبكة توزيع المياه في منطقة الصجعة الصناعية بطول 30.5 كيلومتر، إضافة إلى مشروع استكمال خط نقل المياه الذي يربط المناطق الصناعية 11 و15 و17 بطول 2.3 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين درهم.

وأشار إلى أن الأعمال تضمنت إحلال شبكة المياه القديمة في منطقة الناصرية بطول إجمالي يصل إلى 20 كيلومتراً، واستبدالها بشبكة جديدة مصنّعة من مادة الألياف الزجاجية المقواة (GRE)، لما تتمتع به من كفاءة عالية ومتانة تشغيلية طويلة الأمد.

كما شملت المشروعات تمديد خطوط المياه في منطقة الموردة 6 بطول 22 كيلومتراً، وبتكلفة بلغت 7.5 مليون درهم، إلى جانب استكمال شبكة المياه في منطقة الجرينة بطول 5 كيلومترات، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين درهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ خططها التطويرية لتعزيز البنية التحتية لشبكات المياه في إمارة الشارقة، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، ويضمن استدامة الموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.