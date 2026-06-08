"فيفا" يؤكد جاهزية 170 حكماً لإدارة منافسات كأس العالم 2026

ميامي في 8 يونيو/وام/ أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاهزية الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتضم 170 حكماً ومسؤول مباراة، بينهم 52 حكم ساحة و88 حكماً مساعداً و30 حكماً لتقنية الفيديو، يمثلون 50 اتحاداً وطنياً من مختلف الاتحادات القارية، من بينهم 6 سيدات.

جاء ذلك خلال زيارة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس للمعسكر التدريبي المقام حالياً للحكام في مدينة ميامي الأمريكية.

وأعرب عن ثقته الكاملة في جاهزية الحكام لإدارة مباريات النسخة الأكبر في تاريخ البطولة وأشاد بالمستوى الذي وصل إليه أفراد الطاقم التحكيمي بعد سنوات من الإعداد والتأهيل، مؤكداً أنهم يمثلون نخبة حكام العالم، وأنهم استعدوا بصورة مكثفة للمشاركة في كأس العالم.

وقال إن نجاح الحكام يعد جزءاً من نجاح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً إلى أن مهمتهم تتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والتركيز، وشدد على جاهزيتهم البدنية والذهنية والعاطفية لخوض هذا التحدي.

ويخضع الحكام حالياً لدورة إعداد تمتد 10 أيام في ميامي، على أن ينتقل حكام تقنية الفيديو لاحقاً إلى المركز الدولي للبث في مدينة دالاس، فيما تظل ميامي مقراً رئيسياً لحكام الساحة والحكام المساعدين طوال فترة البطولة.

يعد هذا الطاقم التحكيمي الأكبر في تاريخ كأس العالم، بزيادة 41 مسؤول مباراة مقارنة بنسخة كأس العالم 2022 في قطر، بعد عملية اختيار وتقييم استمرت أكثر من 3 أعوام، شملت متابعة أداء الحكام في بطولات الفيفا والمسابقات المحلية والقارية والدولية.

وفي لفتة تقديرية للمدينة المستضيفة للمعسكر، اعتمد "فيفا" زياً تدريبياً للحكام بلون "الفلامنغو الوردي"، المستوحى من أحد أبرز الرموز المرتبطة بمدينة ميامي.

ومن المقرر أن يرتدي الحكام القمصان الوردية خلال أول مباراة تستضيفها ميامي في البطولة، والتي تجمع بين منتخب أوروغواي لكرة القدم ومنتخب السعودية لكرة القدم يوم 15 يونيو الجاري.