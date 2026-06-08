بلجيكا تعلن عن خطة استثمارات كبرى في مجال الدفاع بقيمة 3.7 مليار يورو

بروكسل في 8 يونيو /وام/ أعلنت بلجيكا عن خطة استثمارية كبرى بقيمة 3.7 مليار يورو في مجال الابتكار الدفاعي خلال الفترة ما بين 2026 و2035، وذلك ضمن برنامج جديد يحمل اسم “ODIN”.

وأكد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن أن البرنامج يستهدف تسريع تطوير التقنيات الحديثة لصالح القوات المسلحة البلجيكية، بالتوازي مع دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع تحمل اسم “الدفاع والصناعة والبحث” (DIRS)، التي يجري تطويرها منذ عام 2022 بالتعاون بين المعهد الملكي العالي للدفاع وهيئة الاقتصاد الفدرالية.

وبموجب هذه الاستراتيجية، سيتم تخصيص نحو 350 مليون يورو سنوياً لتمويل أنشطة البحث والابتكار والإنتاج الصناعي، في مسعى لتحويل الاستثمارات الدفاعية إلى نتائج عملية ملموسة بوتيرة أسرع.

وأكد فرانكن أن البرنامج يركز على التنفيذ الفعلي وليس التخطيط النظري، مشدداً على أن الهدف هو توجيه الاستثمارات بشكل مركز لتحقيق أثر مباشر على القدرات العسكرية.

وسيعمل برنامج “ODIN” على توحيد جهود وزارة الدفاع والسلطات الاقتصادية والحكومات الإقليمية، إلى جانب الشركات ومراكز البحث والجامعات، من أجل تحديد التقنيات الاستراتيجية التي يمكن لبلجيكا التميز فيها، وتطوير مشاريع عملية تتماشى مع احتياجات القوات المسلحة.

وتأمل الحكومة البلجيكية في أن تسهم هذه الاستثمارات في تحديث قدرات الجيش وتعزيز موقع البلاد ضمن قطاع الدفاع الأوروبي الذي يشهد نمواً متسارعاً.