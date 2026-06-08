الاتحاد الأوروبي يقر إجراءات أكثر صرامة لحماية سوق الصلب

بروكسل في 8 يونيو/وام/ أقرّ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة أكثر صرامة لحماية سوق الصلب، بعد موافقة مجلس الدول الأعضاء بأغلبية واسعة، وذلك عقب اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار ذاته.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في الأول من يوليو، لتحل محل الإجراءات الحالية، حيث صوّتت 25 دولة من أصل 27 لصالح هذا التعديل.

وتنص الإجراءات الجديدة على خفض الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية بنحو 47%، مع السماح باستيراد 18.3 مليون طن من الصلب سنوياً دون رسوم.

وفي المقابل، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز هذه الحصص، مقارنة بنسبة 25% المعمول بها حالياً.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز حماية قطاعه الصناعي في مواجهة الضغوط العالمية وتزايد المنافسة في أسواق الصلب.