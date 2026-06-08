"مبادلة" راعياً حصرياً لبطولة دي سي المفتوحة للتنس حتى 2030

أبوظبي في 8 يونيو /وام/ أعلنت شركة"إم دي إي تنس" المشرفة على إدارة وتشغيل بطولة "دي سي المفتوحة للتنس"، اختيار شركة "مبادلة" للاستثمار راعياً حصرياً للبطولة حتى عام 2030، على أن تُقام اعتباراً من 4 يونيو 2026 تحت اسم "بطولة مبادلة دي سي المفتوحة للتنس".

تمتد الاتفاقية الجديدة التي وقعت لهذا الغرض خمس سنوات من 2026 إلى 2030، استكمالاً للشراكة التي جمعت الطرفين خلال الفترة من 2023 إلى 2025، حين كانت مبادلة راعياً رئيسياً مشاركاً للبطولة.

تُعد البطولة المشتركة الوحيدة في العالم لرابطتي محترفي التنس (ATP) ومحترفات التنس (WTA) ضمن فئة 500 نقطة وتمثل انطلاقة موسم التنس الاحترافي الصيفي في أمريكا الشمالية، الذي يبدأ في واشنطن ويختتم في نيويورك.

تأتي الشراكة الجديدة في ظل الزخم المتواصل الذي تشهده البطولة، بعدما سجلت 59 جولة متتالية مكتملة الحضور منذ عام 2019، إلى جانب توسع قاعدة شركائها وتعزيز حضورها العالمي وأثرها المجتمعي.

وتشمل الشراكة الموسعة دعماً إضافياً لمؤسسة واشنطن للتنس والتعليم، المستفيد الرئيسي من البطولة منذ تأسيسها عام 1969، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والمجتمعية وبرامج تنمية الشباب والتنس في العاصمة الأمريكية.

وتقام النسخة السابعة والخمسون من البطولة خلال الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين في مركز ويليام إتش جي فيتزجيرالد للتنس بواشنطن، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم، إلى جانب برنامج من الفعاليات الخيرية والمجتمعية.

وقال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، إن الشراكة تعكس التزام الشركة طويل الأمد بدعم رياضة التنس عالمياً وتمكين المجتمعات التي تستثمر فيها، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير البطولة وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية حتى عام 2030.

من جانبه، أكد مارك إين، رئيس مجلس إدارة بطولة مبادلة دي سي المفتوحة للتنس، أن دعم مبادلة أسهم خلال السنوات الماضية في تعزيز نمو البطولة وتوسيع حضورها العالمي وتطوير تجربة الجماهير وزيادة أثرها المجتمعي، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة البطولة.

وتواصل مبادلة، في إطار هذه الشراكة، دعم المبادرات المجتمعية المرتبطة بالبطولة، حيث أسهمت بالتعاون مع مؤسسة واشنطن للتنس والتعليم في تحقيق أثر إيجابي في حياة أكثر من ألف شاب وطفل من خلال برامج التنس والتعليم والتدريب العملي والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

يُذكر أن "بطولة دي سي المفتوحة للتنس" انطلقت قبل أكثر من 50 عاماً استناداً إلى رؤية أسطورة التنس آرثر آش لإتاحة منافسات التنس الاحترافية للجميع، وأصبحت اليوم واحدة من أبرز البطولات المدرجة على أجندة التنس العالمية.