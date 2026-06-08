دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق حملة "سلامتكم هي أولويتنا"

أبوظبي في 8 يونيو /وام/ أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي حملتها التوعوية السنوية "سلامتكم هي أولويتنا" في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة العامة، وتشجيع الاستهلاك المسؤول للكهرباء والمياه، وترسيخ الوعي المجتمعي خلال فصل الصيف.

تأتي هذه الحملة في إطار التزام الدائرة بدعم منظومة مجتمع آمن ومستدام، من خلال تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وترسيخ ممارسات السلامة في استخدام الكهرباء والغاز، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتشجيع ترشيد الاستهلاك وتبني سلوكيات الاستخدام الأمثل للموارد خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما يعكس النهج المتكامل الذي تتبناه الدائرة في تعزيز الوعي بمتطلبات السلامة واستدامة الموارد في مختلف القطاعات.

وضمن الحملة، تنظم الدائرة سلسلة من الجلسات التوعوية المجتمعية والزيارات الميدانية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي بمفاهيم السلامة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه خلال فصل الصيف، من خلال تسليط الضوء على الممارسات الوقائية المرتبطة باستخدام الكهرباء والتعامل مع أنظمة الغاز والتوصيلات الكهربائية، إلى جانب تعزيز السلوكيات المرتبطة بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد.

تشمل هذه الجلسات مجالس أبوظبي، ومراكز التواجد البلدي، والزيارات الميدانية للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب نوادي بركة الدار الاجتماعي التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تُعد من المنصات والمراكز المجتمعية الفعالة في تعزيز التفاعل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة الحوار وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والجمهور، ويجري التنسيق لتنفيذ هذه الجلسات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين في الإمارة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وضمان إيصال الرسائل التوعوية بأعلى مستويات الفاعلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم أهداف الحملة.

وقال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية في دائرة الطاقة في أبوظبي: "إن تعزيز أمن وسلامة المجتمع يمثل أولوية استراتيجية ضمن نهج عمل دائرة الطاقة، ويستند إلى ترسيخ ثقافة الوعي والوقاية والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مستويات الجاهزية بين مختلف فئات المجتمع والقطاعات الحيوية.. وتواصل الدائرة، من خلال هذه الحملة، جهودها في رفع مستوى الوعي بالممارسات الوقائية المرتبطة بالاستخدام الآمن للغاز والكهرباء، وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة خلال فصل الصيف، بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية بما في ذلك المنشآت التي تستخدم أنظمة الغاز.

وأضاف : "تعكس حملة "سلامتكم هي أولويتنا" التزام الدائرة بتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية اتباع الممارسات الوقائية والسلوكيات الآمنة في الاستخدام اليومي، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز سلامة المجتمع.. ونؤكد أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة من خلال الجلسات التوعوية والزيارات الميدانية التي تستهدف المواقع والمنشآت والجهات والمؤسسات المختلفة، بما يدعم جهود نشر الوعي الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وقال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة – أبوظبي: "تجسد حملة «استخدمها صح» التزام الدائرة بمواصلة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى أفراد المجتمع. تأتي الحملة هذا العام داعمة ومتكاملة مع حملة «سلامتكم هي أولويتنا» خلال موسم الصيف، بما يعزز جهود الدائرة في رفع مستوى الوعي بالسلوكيات والممارسات الآمنة والمسؤولة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط استخدام تسهم في تعزيز السلامة والكفاءة والحد من الممارسات السلبية.

وتسهم الحملتان، من خلال البرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية المتنوعة، في دعم توجهات الإمارة نحو استدامة الموارد والارتقاء بجودة الحياة.

وتتناول الجلسات عدداً من الموضوعات المرتبطة بالسلامة العامة، بما في ذلك الاستخدام الآمن للأجهزة المنزلية، والإجراءات الوقائية من الحرائق، والاحتياطات الواجب اتباعها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تقديم إرشادات عملية تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها.

وتسلط الحملة الضوء على أهمية تعزيز الوعي السلوكي وترسيخ الممارسات المستدامة التي تسهم في دعم استدامة جودة الحياة في المجتمع وتواكب توجهات أبوظبي في مجال الاستدامة طويلة الأمد، وبالإضافة إلى الجلسات التوعوية، تتضمن الحملة أنشطة ومشاركات توعوية ضمن عدد من الفعاليات العامة وقنوات التواصل المجتمعي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول وتعزيز التفاعل مع أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة السلامة والاستدامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتدعو دائرة الطاقة في أبوظبي أفراد المجتمع وتشجعهم على المشاركة في الجلسات التوعوية المقبلة والاستفادة من محتواها التثقيفي، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الحملة وآلية التسجيل والمشاركة في مختلف الفعاليات والجلسات التوعوية.