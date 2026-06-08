مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجا اقتصاديا قياسيا بقيمة 25 مليار درهم في 2025 بنمو نسبته 12 % على أساس سنوي

دبي في 8 يونيو / وام / رسخ "مركز دبي التجاري العالمي" مكانته كأحد أبرز المحركات الإستراتيجية للنمو الاقتصادي في دبي، محققاً ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 25.03 مليار درهم من خلال أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي نظمها واستضافها خلال عام 2025.

وباعتباره منصة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، يواصل المركز الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، عبر استقطاب الشركات العالمية والمواهب النوعية والابتكارات الرائدة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال وصناعة الفرص المستقبلية.

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والفعاليات الدولية، مستندةً إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من الإمارة منصةً عالميةً تجمع العقول والشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وبيئةً مثاليةً لاستضافة أكبر المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة."

وأضاف سموّه: "يعكس الأداء القياسي الذي حققه مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2025 الثقة العالمية المتزايدة بدبي كمركز رئيسي لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وقدرتها على توفير منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والقدرات التنظيمية الاستثنائية، بما يرسخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات العالمية لصناعة الفعاليات".

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه النتائج الاستثنائية تتجاوز كونها مؤشرات اقتصادية إيجابية، لتؤكد نجاح دبي في بناء منظومة عالمية متكاملة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، تسهم في استقطاب الاستثمارات والكفاءات والخبرات النوعية، وتعزيز تبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات العابرة للحدود، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموّه: "يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسية لاقتصاد دبي، لما له من دور مؤثر في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الزوار والمتخصصين وصناع القرار من أنحاء العالم، وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وصناعة المستقبل"، وأضاف سموّه: "نمضي في ترسيخ ريادة دبي على خارطة الفعاليات الدولية، من خلال تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لأبرز المنصات العالمية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات النوعية من مختلف أنحاء العالم".

ويكشف تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2025 الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي عن عامٍ استثنائي جديد من النمو الاقتصادي، حيث أسهمت أجندة الفعاليات الكبرى التي نظمها واستضافها المركز في تحقيق ناتج اقتصادي قياسي بلغ 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 12%، وجاء هذا الأداء مدفوعاً باستضافة 108 فعاليات كبرى شملت معارض دولية ومؤتمرات عالمية واجتماعات جمعيات مهنية متخصصة، استقطبت أكثر من 2.18 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم. كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق قيمة مضافة بلغت 14.66 مليار درهم ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مسجلةً أعلى أثر اقتصادي سنوي في تاريخ المركز، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية.

وتعليقاً على النتائج القوية، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "حقق مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2025 إنجازات قياسية عبر مختلف المؤشرات، ما يعكس حجم ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي، والقيمة الاقتصادية المتنامية التي تحققها للاقتصاد ككل، وعلى مدى أكثر من 46 عاماً، نجح المركز في بناء سجل حافل يجمع أبرز القطاعات العالمية وتنظيم فعاليات عالمية المستوى، مواصلاً بذلك تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار والتعاون الدولي".

وأضاف معاليه: "نواصل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، ما يعزز مكانة دبي كوجهة قادرة على استضافة فعاليات عالمية أضخم وأكثر تأثيراً، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وسجلت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لعام 2025 نمواً متواصلاً في عدد وحجم الفعاليات الكبرى التي استضافها عبر مختلف مراكزه، واستقطبت الفعاليات الكبرى الـ 108 أكثر من 2.18 مليون مشارك، منهم نحو 947 ألف مشارك دولي، أي ما نسبته 44% من إجمالي المشاركين، وهو ما يعزز المكانة الراسخة لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والفعاليات الدولية المتخصصة.

وساهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسط إنفاق المشارك الدولي أكثر من 9,900 درهماً في الفعالية الواحدة، أي ما يقارب سبعة أضعاف متوسط إنفاق المشارك المحلي.

وجاءت هذه المساهمة الاقتصادية الأعلى مدفوعة بزيادة متوسط مدة الإقامة، وما رافقها من إنفاق على السفر الجوي، والإقامة، وتجارة التجزئة، والمطاعم، والسفر برفقة زملاء العمل أو أفراد العائلة، الأمر الذي عزّز الأثر الاقتصادي الإيجابي على مستوى الإمارة. وسجل المشاركون الدوليون متوسط إقامة بلغ 5.6 أيام لكل فعالية، مع وجود 22 مرافقاً لكل 100 مشارك دولي، ما يعزز الفوائد الأوسع نطاقاً التي يحققها قطاع فعاليات الأعمال لمنظومة السياحة والضيافة في دبي.

وأشار التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2025 إلى أن النشاط الاقتصادي الناتج عن الفعاليات الكبرى في هذا العام ساهم في دعم أكثر من 94,000 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات المرتبطة، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، كما ساهمت هذه الوظائف في تحقيق أكثر من 4.7 مليار درهم كدخل أُسري قابل للإنفاق، بنمو نسبته 13.6% مقارنة بعام 2024.

في عام 2025، بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن الفعاليات الكبرى التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي نحو 4.5 مليار درهم ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مدفوعة باستثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في مساحات العرض، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للفعاليات، وغيرها من الخدمات الداعمة للأعمال.

وامتد أثر هذا النشاط إلى ما هو أبعد من قطاع الفعاليات، إذ ساهم إنفاق المشاركين ضمن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة والمطاعم والترفيه في تحقيق أثر اقتصادي واسع على مستوى اقتصاد دبي، حيث ساهم كل درهم تم إنفاقه في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي في تحقيق ناتج اقتصادي بقيمة 5.5 درهم في اقتصاد الإمارة الأوسع.

وواصل النمو في الفعاليات الكبرى واستمرار ارتفاع المشاركة الدولية دعم النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المباشر ضمن هذه القطاعات 13.48 مليار درهم، ما يعكس الأثر الاقتصادي الواسع لقطاع الفعاليات والأعمال في دبي. وشملت القطاعات المرتبطة المستفيدة من الفعاليات الكبرى ما يلي:

• السكن والإقامة: 3.79 مليار درهم

• السفر والمواصلات: 2.98 مليار درهم

• تجارة التجزئة: 2.55 مليار درهم

• المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.10 مليار درهم

• الترفيه: 1.81 مليار درهم

• الخدمات الحكومية: 252 مليون درهم

وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والتجزئة والترفيه، إلى جانب مساهمته في دعم أجندة دبي للتنويع الاقتصادي.

ويتوافق تنوع القطاعات التي تغطيها أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي مع الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لدبي وقطاعات النمو المستقبلية للمنطقة.

وفي عام 2025، شكّلت قطاعات الرعاية الصحية والطب، والأغذية والمشروبات، وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة، مجتمعةً ما نسبته 55% من إجمالي القيمة المضافة، محققةً أكثر من 8.1 مليار درهم لاقتصاد دبي، كما استقطبت هذه القطاعات 48% من إجمالي الحضور و59% من المشاركين الدوليين ضمن الفعاليات الكبرى التي استضافها المركز خلال العام، ما يعكس تنامي أهمية دبي كمنصة عالمية للابتكار وتطوير القطاعات وتبادل المعرفة.

وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والطب قائمة القطاعات الرائدة بواقع 20 فعالية، حضرها أكثر من 434,000 مشارك، محققاً قيمة مضافة بلغت 3,73 مليار درهم، وحل في المركز الثاني قطاع الأغذية والمشروبات بسبع فعاليات حضرها أكثر من 280,000 مشارك، مساهماً بـ 2.38 مليار درهم، فيما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة سبع فعاليات شارك فيها أكثر من 337,000 مشارك، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1,99 مليار درهم.

واختتم معالي هلال سعيد المرّي بالقول: "تكمن قوة قطاع الفعاليات والأعمال في دبي ليس فقط في حجمه، بل في قدرته على جمع القطاعات والتقنيات والأفكار التي تقود الاقتصاد العالمي المستقبلي، وتحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة".