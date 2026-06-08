Hub71: "فعاليات الأثر" تجمع أكثر من 30 شركة ناشئة في أبوظبي

أبوظبي في 8 يونيو / وام / تنطلق غداً في منارة السعديات "فعاليات الأثر - Impact Event" التي تنظمها Hub71 وتستمر حتى 10 يونيو الجاري، بمشاركة متحدثين وخبراء ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، في حدث يجسد الحراك المتنامي الذي تشهده أبوظبي في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، ويؤكد مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الشركات الناشئة والمواهب والابتكارات النوعية.

وقال محمد الخوري، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في Hub71، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الفعالية ستشهد مشاركة أكثر من 30 شركة ناشئة من منظومة Hub71، تستعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة التي انطلقت من أبوظبي إلى الأسواق العالمية، كما ستسلط الضوء على إنجازات عام 2025 والطموحات والإستراتيجيات المستهدفة لعام 2026.

وأشار إلى أن من بين الشركات الإماراتية المشاركة في الفعالية شركة "ريتش إل إل إم" (ReachLLM)، المتخصصة في تطوير منصة ذكاء اصطناعي تساعد العلامات التجارية على تعزيز ظهورها وأدائها عبر نماذج اللغة الكبيرة، وشركة "لِمب" (Limb) التي تقدم منصة علاج طبيعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح المراقبة عن بُعد وبرامج مخصصة لإعادة التأهيل.

كما تشارك شركة "تايا" (TAIA) التي توظف الذكاء الاصطناعي في أتمتة تصحيح الاختبارات وتخطيط الدروس وتتبع أداء الطلبة، إلى جانب شركة "ذا إيه إم لاب" (The AM Lab) التي توفر منصة رقمية متخصصة في تبسيط عمليات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال أتمتة عروض الأسعار وعمليات التحقق وتوجيه الطلبات، بدءاً من تحميل ملفات التصميم الهندسي وحتى التسليم ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تُدار عبر منصة واحدة.

وأضاف الخوري أن Hub71 نجحت خلال النصف الأول من عام 2026 في استقطاب 27 شركة ناشئة جديدة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تنامي جاذبية أبوظبي للشركات التكنولوجية والناشئة، لاسيما العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية.

وأوضح أن تقرير الأثر الصادر عن Hub71 لعام 2025 يرصد حصيلة عام من النمو المتسارع، إذ ارتفع عدد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة المنظومة إلى نحو 400 شركة، تمكنت مجتمعة من جمع تمويلات تقارب 10 مليارات درهم وتحقيق إيرادات تجاوزت 5 مليارات درهم، في مؤشر يعكس تنامي زخم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي وترسخ مكانتها وجهةً عالمية للشركات الناشئة.

وقال إن Hub71 استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 5000 طلب انضمام من مختلف أنحاء العالم، اختير منها أكثر من 52 شركة ناشئة تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا المناخ والاستدامة، وهو ما يعكس جاذبية المنظومة التي تستند إلى شبكة شراكات عالمية واسعة تضم نحو 200 شراكة مع شركات كبرى وجامعات ومؤسسات وجهات حكومية، وتوفر للشركات الناشئة مقومات النمو والتوسع والانطلاق من أبوظبي نحو الأسواق العالمية.

وأكد الخوري أن أبوظبي احتلت خلال عام 2025 المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم منظومة التكنولوجيا، لافتاً إلى أن استقطاب أكثر من 52 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي يعكس المكانة المتنامية التي رسختها الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.