معرض "مصنّعين" يوفر أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي خلال 3 سنوات

أبوظبي في 8 يونيو/وام/ انطلقت اليوم فعاليات معرض "مصنّعين 2026" للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتستمر يومين بمركز أبوظبي للطاقة بمشاركة أكثر من 70 شركة وبما يوفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والهندسة والخدمات الصناعية والطاقة النظيفة.

يهدف المعرض إلى ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب في القطاعات الصناعية والتكنولوجية سريعة النمو وتمكين الباحثين عن عمل من التواصل المباشر مع أصحاب العمل والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع الشركات المشاركة إلى جانب الاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني.

وأكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن معرض "مصنّعين" يُعد أحد المبادرات الرئيسية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج المحتوى الوطني ويدعم مستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات" ويهدف إلى توفير فرص وظيفية نوعية في القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ودمجها في سوق العمل والقطاع الصناعي الوطني.

وقال إن الوزارة وضعت منذ إطلاق المعرض قبل ثلاث سنوات هدفاً يتمثل في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بحلول عام 2027 مشيراً إلى أن الإعلان عن أكثر من 1000 فرصة وظيفية جديدة خلال نسخة عام 2026 رفع إجمالي الفرص التي وفرها المعرض إلى أكثر من 5200 فرصة وظيفية ما يعني تحقيق المستهدف قبل عام كامل من الموعد المحدد.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والشركات المشاركة لافتاً إلى أن أكثر من 70 شركة تشارك في النسخة الحالية لتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء الوطن، في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي تحولاً متسارعاً في طبيعة الوظائف المطلوبة، مع تنامي الطلب على تخصصات الأتمتة والروبوتات والبرمجة وتحليل البيانات وغيرها من الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في "أدنوك"، إن معرض "مصنّعين 2026" يمثل أول معرض وطني متخصص في وظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ويُقام بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبشراكة إستراتيجية مع أدنوك وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ودائرة التمكين الحكومي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"e&".

وأوضح أن المعرض يُعد أحد المسارات التنفيذية لمبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج المحتوى الوطني، من خلال ربط التوسع الصناعي والاستثمارات الجديدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يعزز جاهزية المواطنين لقيادة مستقبل القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن مبادرة "مصنّعين" تحولت خلال ثلاث سنوات إلى منصة وطنية فاعلة لتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة حيث وفرت النسخ السابقة أكثر من 4200 فرصة وظيفية للمواطنين ومع إضافة أكثر من 1000 فرصة جديدة في نسخة 2026 يرتفع إجمالي الفرص المتاحة إلى أكثر من 5200 فرصة وظيفية.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نمو متسارع مدعوماً باستثمارات نوعية وفرص شراء طويلة الأمد، ما يخلق طلباً متزايداً على الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الصناعية والتقنية، مشيراً إلى أن دور المعرض لا يقتصر على توفير الوظائف، بل يشمل أيضا تعريف المواطنين بالمسارات المهنية المستقبلية والمهارات المطلوبة في الصناعات الإستراتيجية، إلى جانب إتاحة المقابلات الفورية مع الشركات المشاركة.

وأضاف أن تمكين الكفاءات الوطنية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة الاقتصادية وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية، مؤكداً أن الإنسان الإماراتي سيظل المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية الصناعية في الدولة.

وأشار إلى أن برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني يركز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية نوعية للمواطنين لدى شركات القطاع الخاص، وتحفيز الشركات المتعاقدة مع أدنوك على استقطاب المواطنين وتأهيلهم وتطوير مساراتهم المهنية، بما يعزز مساهمة الكفاءات الإماراتية في دعم النمو الصناعي والاقتصادي.

ومنذ إطلاق المعرض تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني في عام 2023، أتاح "مصنّعين" أكثر من 4200 فرصة وظيفية من خلال مشاركة ما يزيد على 180 شركة، فيما استفاد أكثر من 300 مواطن من البرامج التدريبية المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز التوطين وزيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في المنظومة الصناعية الوطنية.

يأتي تنظيم المعرض في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تسريع وتيرة التحول الصناعي حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بنحو 70% منذ عام 2021، فيما تجاوزت قيمة الصادرات الصناعية 262 مليار درهم خلال عام 2025، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والصناعي.