فيينا تتقدم بطلب استضافة مركز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والآسيان

فيينا في 8 يونيو /وام/ تقدمت النمسا رسمياً بطلب لاستضافة مركز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا "EU-ASEAN"، الذي يركز على تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التواصل مع دول جنوب شرق آسيا.

وأكدت وزيرة الخارجية النمساوية بيآتا ماينل-رايزنجر أن المركز الجديد، الذي تسعى النمسا لاستضافته، سيتيح للشركات والمؤسسات البحثية النمساوية الوصول المباشر إلى أسواق جنوب شرق آسيا سريعة النمو، ويعزز من مكانة النمسا المتميزة في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والسياحة.

يأتي تحرك النمسا في إطار تعزيز دورها بوصفها محورا دبلوماسيا يربط بين القارات، مستفيدة من استضافة العاصمة فيينا لأحد مقار منظمة الأمم المتحدة، ومقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أن استضافة مركز "EU-ASEAN"، الذي من المقرر أن يبدأ العمل العام القادم، يمثل تعزيزاً لمكانة النمسا كمركز دبلوماسي عالمي.