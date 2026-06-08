باستثمارات تبلغ 1.9 مليار دولار.. "البداد القابضة" تطلق مشروع "مدينة بوتسوانا الجديدة" لتعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا

دبي في 8 يونيو / وام / تستثمر مجموعة البداد القابضة، وهي المجموعة الإماراتية العالمية المتخصصة في تطوير المشاريع المتكاملة والبنية التحتية والمشاريع سريعة التنفيذ، نحو 1.9 مليار دولار أمريكي لإنشاء مشروع "مدينة بوتسوانا الجديدة" عبر ثلاث مراحل تطوير رئيسية، ليمثل بذلك أحد أكبر مشاريع التطوير العمراني والاقتصادي في جمهورية بوتسوانا.

ويمتد هذا المشروع الإستراتيجي الضخم على مساحة تبلغ 1.24 مليون متر مربع بالقرب من مطار السير سيريتسي خاما الدولي والمناطق الاقتصادية الخاصة في العاصمة غابورون، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع شركة بوتسوانا للتنمية التي تمثل الذراع الاستثمارية الرئيسية للحكومة البوتسوانية.

وجرى الكشف عن هذا المشروع الرائد خلال حفل رسمي مخصص لوضع حجر الأساس، بحضور فخامة دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص؛ وتقدم الحضور سعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب إفريقيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية بوتسوانا، والدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة، وأوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية.

وتضم المدينة الجديدة مرافق عالمية المستوى تشمل مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات الذي يمتد على مساحة 124 ألف متر مربع باستثمار يتجاوز 292 مليون دولار، كما تحتوي المدينة على 17 مجمعاً سكنياً متكاملاً يتكون كل منها من ثلاثة أبراج ليصل الإجمالي إلى 51 برجاً سكنياً، بالإضافة إلى ستة مجمعات تجارية ومكتبية يضم كل منها ثلاثة أبراج مخصصة للأعمال لتبلغ 18 برجاً تجارياً. وتحتضن المدينة كذلك خمسة فنادق عالمية ومنطقة بوليفارد متكاملة تجمع بين متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والخدمات، حيث من المقرر أن توفر المدينة عند اكتمالها قرابة 7,000 وحدة سكنية وما يزيد على 3,000 وحدة مكتبية وتجارية.

وأكد فخامة الرئيس دوما بوكو أن المقياس الحقيقي لنجاح مشروع مدينة بوتسوانا الجديدة يكمن في القيمة المضافة التي سيحققها للبلاد وشعبها، موضحاً أن المشروع يشكل فرصة جوهرية لتحويل الأصول الوطنية الإستراتيجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، مما يعزز من قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات العالمية وفق أطر واضحة تضمن المنفعة الوطنية وتدعم أهداف التنمية طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الإستراتيجي عند اكتمال تشغيله في خلق ما بين 25 ألفاً و37.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن دعمه للشركات المحلية، وتعزيز المشتريات الوطنية، ونقل المهارات والمعرفة، وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب تنشيط قطاعات حيوية كالضيافة والتجزئة والنقل والخدمات.

وأوضح الدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة، أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد تطوير عمراني ليصبح منصة اقتصادية متكاملة تسعى لخلق آلاف فرص العمل، وجذب الاستثمارات الدولية، ودعم قطاع الأعمال المحلي، بما يرسخ مكانة بوتسوانا كمركز محوري للتجارة والاستثمار والتواصل الدولي في القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، أشار أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية، إلى أن هذا المشروع يجسد نموذجاً متقدماً وناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، متيحاً الفرصة لتحويل أصل وطني إستراتيجي إلى قيمة اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس عبر تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية الإيرادات السياحية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في شتى القطاعات.