الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل تلقي المشاركات بفئاتها الـ5

الشارقة في 8 يونيو /وام/ تواصل الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتحظى برعاية شركة "إي آند" استقبال طلبات المشاركة في دورتها الثامنة عشرة حتى 31 يوليو المقبل .. فيما يتواصل تسلم الكتب والأعمال المرشحة حتى 31 أغسطس المقبل.

وتفتح الجائزة المجال أمام المؤلفين والرسامين والناشرين المتخصصين في أدب الأطفال واليافعين باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم للمنافسة بأعمالهم لتواصل دورها في دعم الإبداع العربي الموجه للأجيال الجديدة وتعزيز حضوره عالمياً.

تشمل الجائزة خمس فئات رئيسة هي "الطفولة المبكرة" المخصصة للكتب الموجهة للأطفال منذ الولادة وحتى خمس سنوات، و"الكتاب المصور" للفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات و"كتاب ذو فصول" للأطفال من 9 إلى 12 عاماً و"كتاب اليافعين" للفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً إضافة إلى فئة "الكتب الواقعية" التي تمثل الفئة المتغيّرة للدورة الحالية وتعكس هذه الفئات تنوّع المراحل العمرية المستهدفة واحتياجاتها القرائية والمعرفية المختلفة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.2 مليون درهم إماراتي توزع بين المؤلفين والرسامين والناشرين في فئاتها الخمس فيما سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 تقديراً لمساهمتهم في دعم صناعة كتاب الطفل العربي وتشجيع إنتاج أعمال إبداعية عالية الجودة تجمع بين القيمة المعرفية والجاذبية الفنية، بما يسهم في إثراء المحتوى الموجه للأطفال واليافعين.

ويشترط لقبول المشاركات أن تكون الأعمال أصلية ومكتوبة باللغة العربية ومنشورة ورقياً خلال السنوات الخمس الماضية وألا تكون قد حصلت على جوائز أخرى مع الالتزام الكامل بحقوق الملكية الفكرية والنشر كما لا تقبل الجائزة الكتب التعليمية أو المدرسية أو العلمية ولا السلاسل أو الإصدارات الإلكترونية أو المسموعة وذلك في إطار حرص الجائزة على استقطاب أعمال نوعية تتوافق مع معاييرها المهنية والثقافية المعتمدة.

وتتيح الجائزة للناشرين تقديم ما يصل إلى خمسة عناوين باللغة العربية ضمن فئتي "الطفولة المبكرة" و"الكتاب المصور" بينما يمكن تقديم عدد غير محدود من الأعمال في الفئات الأخرى شريطة استيفاء المعايير المعتمدة.