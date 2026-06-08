أكثر من 1000 شجرة بونسيانا تزين مدن منطقة الظفرة

الظفرة في 8 يونيو/وام/ أكدت بلدية منطقة الظفرة مواصلة جهودها لتعزيز المظهر الجمالي وتحسين جودة الحياة في مدن المنطقة، من خلال زراعة أشجار البونسيانا لما تتميز به من قيمة جمالية وظلال طبيعية تسهم في إضفاء بيئة حضرية مستدامة ومريحة للسكان والزوار.

وأوضحت البلدية أن عدد أشجار البونسيانا المزروعة في المنطقة أكثر من 1000 شجرة، تتوزع على عدد من المواقع الحيوية والسكنية، والمماشي والدوارات والحدائق والشوارع.

تعد البونسيانا من أشجار الزينة المميزة لما تضفيه من ألوان جمالية وظلال طبيعية، الأمر الذي يسهم في تحسين المظهر العام للطرق والحدائق والمرافق العامة، ويعزز من جمالية المدن ويمنحها طابعاً حضارياً مميزاً.

وأضافت البلدية أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها المستمرة لزيادة الرقعة الخضراء والارتقاء بالمشهد الحضري في مدن منطقة الظفرة، بما ينسجم مع توجهات الاستدامة البيئية وتحقيق بيئة جاذبة تسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة الحياة، إلى جانب المحافظة على الطابع الجمالي للمدن والمرافق العامة.

وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مدن المنطقة، وفق خطط مدروسة تراعي الجوانب البيئية والجمالية، وتسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، بما يعكس رؤية البلدية في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للمجتمع.