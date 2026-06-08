بتكلفة 4.5 مليون درهم.. "أوقاف دبي" تنجز مشروع "وقف تداوي الصحي" لدعم المرضى المتعسرين

دبي في 8 يونيو / وام / أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مشروع "وقف تداوي الصحي" في منطقة السطوة، بتكلفة إنشائية بلغت نحو 4.5 مليون درهم، ليوجه ريعه بالكامل لدعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج وتوفير الرعاية الصحية للحالات الإنسانية عبر منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية.

وجرى تنفيذ هذا المشروع ضمن شراكة إستراتيجية بين المؤسسة والمجموعة، بهدف تعزيز مساهمة الوقف في دعم القطاع الصحي، وإيجاد مورد مالي مستدام يسهم في تغطية نفقات علاج المرضى المحتاجين ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات.

ويتألف المشروع الوقفي الخيري من مبنى أُقيم على مساحة 2515 قدماً مربعاً، ويضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة، وتأسس هذا الوقف بمساهمات قدمها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى جانب "أوقاف دبي"، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية دار البر، وعدد من أصحاب الأيادي البيضاء، في مبادرة تعكس دور المجتمع الفاعل في دعم المشاريع الإنسانية والخيرية التي توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للمبادرات الوقفية الصحية في الإمارة، ويعكس توجه المؤسسة نحو توسيع نطاق الأوقاف ذات الأثر الإنساني المستدام بما يسهم في توفير العلاج والرعاية الصحية للحالات المتعسرة، وأشار إلى أن الوقف يجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل الخيري من خلال توظيف العوائد الوقفية لدعم المرضى المحتاجين، لافتاً إلى أن التعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية سيوفر للمستفيدين خدمات علاجية متخصصة وفق أفضل المعايير الطبية.

وقال سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، إن إنجاز المشروع يأتي تجسيداً لالتزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على المساهمة في إطلاق مبادرات مستدامة تدعم علاج المرضى المعسرين وتخفف الأعباء المالية عنهم.

وأضاف أن الوقف سيسهم في توفير دعم متواصل للحالات المرضية الإنسانية عبر تخصيص عوائده لتغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية للمحتاجين، مؤكداً تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأوضح أن مثل هذه المشاريع الوقفية تمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني المستدام، وتعزز قيم التكافل والتراحم التي أرستها دولة الإمارات بتوفير خدمات صحية متكاملة للفئات غير القادرة على تحمل نفقات العلاج.

وبلغت قيمة الأصول الوقفية الصحية المسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي نحو 552 مليون درهم، تتوزع على 36 أصلاً وقفياً تشمل أوقافاً عقارية بقيمة 536 مليون درهم وأوقافاً مالية بقيمة 16 مليون درهم، حيث تُخصص عوائدها لدعم المبادرات المجتمعية الصحية وعلاج المرضى غير القادرين بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الدولة.