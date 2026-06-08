حضور إماراتي لافت بمعرض كوالالمبور للكتاب عبر527 عنواناً لـ 79 دار نشر

الشارقة في 8 يونيو/وام/ شهد معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي أختتمت فعالياته أمس حضوراً إماراتياً لافتاً تألق عبره 527 عنواناً قدمتها 79 دار نشر بإجمالي 4,100 كتاب في مجالات أدبية وثقافية ومعرفية متنوعة وذلك ضمن مشاركة شركة «منصة للتوزيع» في الحدث بهدف تعزيز وصول المحتوى الإماراتي والعربي إلى الأسواق العالمية.

عكست مشاركة «منصة للتوزيع» في المعرض طموح الفاعلين في صناعة النشر الإماراتية لبناء جسور ثقافية جديدة مع القراء في جنوب شرق آسيا إلى جانب دعم الناشرين الإماراتيين والعرب وتسهيل وصول إصداراتهم إلى جمهور أوسع عبر قنوات توزيع أكثر تطوراً وكفاءة.

ومن خلال هذا الحضور النوعي تواصل «منصة للتوزيع» جهودها في دعم الحراك الثقافي العربي وإثراء تجربة القراءة لدى الجمهور عبر توفير محتوى متنوع يلبي اهتمامات القرّاء ويعزز انتشار الكتاب العربي عالمياً .

وأسهمت المشاركة في ترسيخ مكانة الكتاب الإماراتي بوصفه منتجا ثقافيا ومعرفيا منافسا وفتح آفاق جديدة أمام صناعة النشر العربية للوصول إلى أسواق دولية واعدة.

يُعد "معرض كوالالمبور الدولي للكتاب" من أبرز الفعاليات الثقافية في منطقة جنوب شرق آسيا ويجمع سنوياً ناشرين وموزعين ومؤلفين من مختلف دول العالم ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والمهتمين بصناعة الكتاب ويقدم برنامجاً متنوعاً يشمل إطلاق الإصدارات والأنشطة الثقافية والفعاليات التعليمية ما يجعله منصة مهمة لبناء الشراكات وتعزيز فرص التعاون في قطاع النشر.

وأكد راشد الكوس مدير عام شركة «منصة للتوزيع» أن المشاركة في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 تأتي في إطار رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير منظومة النشر والتوزيع وتعزيز استدامتها في دولة الإمارات والعالم العربي عبر إطلاق منافذ توزيع مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة وصول الكتاب العربي إلى القرّاء والأسواق العالمية.

وأضاف : " نعمل على بناء نموذج حديث يطوّر ممارسات التعاقد بين الكتّاب والناشرين والموزعين من خلال خدمات توزيع مرنة ومتنوعة تدعم الناشرين الإماراتيين والعرب وتمنح القارئ محتوى أكثر ثراءً وتنوعاً إلى جانب تعزيز حضور الثقافة العربية في المحافل الدولية وتقديم قيمة معرفية وثقافية مستدامة للمجتمعات".

وفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بالمحتوى الثقافي المتنوع تواصل «منصة للتوزيع» بناء شراكات جديدة وخلق فرص وصول أوسع لإيصال الصوت الإبداعي الإماراتي والعربي إلى قرّاء جدد امتداداً لحراك ثقافي إماراتي متصاعد يسعى إلى تحويل صناعة النشر العربية إلى قطاع أكثر حضوراً وتأثيراً على المستوى الدولي.