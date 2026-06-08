تفعيل"مجلس طلبة دبي" بهدف إشراك المجتمع التعليمي في تصميم البرامج والسياسات

دبي في 8 يونيو/وام/أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تفعيل مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي 2025 – 2026 عبر عضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر في خطوة تعكس حرصها على إشراك المجتمع التعليمي في تصميم البرامج والسياسات التعليمية فيما تتجه نحو تفعيل مجلس أولياء أمور دبي ومجلس دبي للتربويين مع بداية العام الدراسي المقبل 2026 – 2027.

واستقبلت الهيئة 152 مرشحاً لعضوية مجلس أولياء أمور دبي و160 مرشحاً لعضوية مجلس دبي للتربويين تمهيداً لاعتماد تشكيل المجلسين وفق معايير الأهلية وآليات الترشيح والفرز التي تستند إلى مبادئ العدالة والشفافية والتنوع.

وقالت الدكتورة آمنة المازمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 ترتكز على دور فاعل للتربويين وأولياء الأمور في دعم التعلم مدى الحياة والمشاركة في تصميم رحلة المتعلم مؤكدة أن المجلسين الجديدين سيعززان الشراكة مع المجتمع التعليمي ويسهمان في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالتعليم الخاص في الإمارة.

وأضافت أن تجربة مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي الحالي قدمت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الطلبة والمدارس والهيئة وأسهمت في إيصال صوت الطلبة ومشاركتهم في مناقشة قضايا تعليمية متنوعة من بينها جودة الحياة والتعلم عن بعد والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

يضم مجلس أولياء أمور دبي 15 ممثلاً عن أولياء الأمور في المدارس الخاصة فيما يتألف مجلس دبي للتربويين من 15 عضواً ويوفر المجلسان منصة للتواصل المباشر مع الهيئة وتعزيز الشراكة في تطوير التعليم

وتنسجم المجالس الثلاثة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الرامية إلى تمكين الطلبة والتربويين وأولياء الأمور وتعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل التعليم في الإمارة بما يدعم جودة الحياة والتميز التعليمي ويعزز تنافسية القطاع التعليمي في دبي