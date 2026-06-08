حمدان بن محمد:"مركز دبي المالي العالمي" يرسّخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً رائداً ومحوراً رئيسياً لصناعة المستقبل

دبي في 8 يونيو/وام/ زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

واطّلع سموه خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار.

وكان في استقبال سموّه، كل من سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "يمثل مركز دبي المالي العالمي نموذجاً عالمياً متقدماً في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً ومحوراً رئيسياً لصناعة المستقبل.. ومع مواصلة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالمياً عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف سموّه: "النمو المتواصل الذي يحققه مركز دبي المالي العالمي يعكس الثقة الدولية المتزايدة باقتصاد دبي، وقدرتها على بناء منظومة أعمال عالمية المستوى تدعم الابتكار والنمو المستدام، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.. سنواصل الاستثمار في القطاعات المستقبلية والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي بما يواكب التحولات العالمية ويعزز ريادة دبي على المدى الطويل".

واستهل سموه الزيارة بالاطلاع على عرض شامل لاستراتيجية المركز المالي المرتكزة على العملاء وتوجهاته الرامية إلى أن يصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.

وتابع سموه النمو المتواصل لمركز "إنوفيشن هب"، أحد أبرز مسرّعات أعمال التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، بما في ذلك كامبس دبي للذكاء الاصطناعي الذي افتتحه سموه قبل عامين.

وتضمنت الزيارة استعراض أبرز التطورات الجارية في خطط التوسع التي ينفذها المركز استجابةً للطلب الاستثنائي، والدعم الذي تقدمه سلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في هذا الصدد.

وتأكيداً على التزام سموه بدعم طموحات مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانة الإمارة ضمن أكبر أربعة مراكز مالية عالمية، في إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقّع سموه على الكتاب التذكاري لمركز دبي المالي العالمي بعنوان "مستقبل القطاع المالي: بقيادة مركز دبي المالي العالمي".

وتؤكد هذه الزيارة أهمية دور مركز دبي المالي العالمي كداعم رئيسي لمنظومة الخدمات المالية في دبي، ومساهم استراتيجي في تحقيق طموحات الإمارة في التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال مساهماته في تطوير قطاع الخدمات المالية ودفع عجلة الابتكار والتقنيات الناشئة، فضلاً عن دعمه المستمر لنمو الشركات العالمية، ودوره الحيوي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تواصل دبي مساعيها لتنويع اقتصادها تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، مدعومةً من مركز دبي المالي العالمي الذي يلعب دوراً ريادياً في حفز النمو المستدام بمجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، مما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار".

وأضاف سعادته:" يمثل صعود دبي مؤخراً إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية محطة فارقة في مسيرتها لتصبح أحد أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم.. ويعكس هذا الإنجاز قوة وعمق الثقة العالمية التي تحظى بها منظومة دبي المالية، مدعومةً بالدور الحيوي الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز المالي الرائد للإمارة.. ويواصل المركز العمل على تعزيز هذا الزخم، والارتقاء بمنظومته".

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في دبي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره المحوري في تعزيز تنافسية دبي العالمية بوصفها وجهة رائدة للخدمات المالية والابتكار والنمو المستدام.. ويشكل المركز انعكاساً لطموحات دبي ومدى جاذبيتها الدولية، ويتجلى ذلك في احتضانه لأكبر منظومة للشركات المالية المرخصة في المنطقة، ومجتمعاً واسعاً من شركات التكنولوجيا والابتكار..ويعمل المركز على تهيئة بيئة تمكّن المؤسسات العالمية والشركات الناشئة من النمو والتواصل وتحقيق الريادة من دبي، من خلال إطلاق مبادرات ريادية ترسم مستقبل القطاع المالي وتبنّي طموحات واعدة بمجال الذكاء الاصطناعي".

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي وجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.