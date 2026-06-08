لجنة شؤون الأسرة في استشاري الشارقة تستعرض إنجازاتها وآليات تطوير برامجها التوعوية

الشارقة في 8 يونيو/ وام / استعرضت لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حصاد أعمالها ومبادراتها في رصد ومناقشة القضايا الحيوية والظواهر الاجتماعية الملحة وبحث آليات تطوير البرامج التوعوية لنشر تصور إيجابي يعزز كيان الأسرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر المجلس برئاسة سعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة والذي يأتي في سياق ختام أعمال اللجنة للدورة البرلمانية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وشكل الاجتماع محطة إستراتيجية مهمة للوقوف على أعمال اللجنة وإنجازاتها إلى جانب صياغة الرؤى وتطوير الخطط والمقترحات الكفيلة باستكمال خطة المجلس بكل كفاءة واقتدار خلال الدورة المقبلة بما يضمن استدامة عطاء المجلس البرلماني والاجتماعي.

وأشاد المجتمعون بالرعاية الأبوية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة للأسرة في الإمارة والذي يمثل الركيزة الأساسية والمنطلق الفكري لكل ما تحققه اللجنة والمجلس من نجاحات وإنجازات تهدف إلى ترسيخ قيم الترابط والاستقرار الأسري وبناء مجتمع متماسك وآمن، مؤكدين أن هذه التوجيهات السامية ستبقى دائماً خريطة الطريق لعمل اللجنة في صياغة سياسات اجتماعية مبتكرة تلبي تطلعات الأسر وتضمن جودة حياتها.

كما أثنت اللجنة على دور رئيسة المجلس والأعضاء وكافة لجان المجلس وللأمين العام والأمانة العامة للمجلس على أدوارهم في دعم أعمال اللجنة.

واختتمت اللجنة برسم ملامح وتطلعات المرحلة المقبلة عبر إعداد حزمة من التوصيات والسياسات المستقبلية المرنة التي تتوافق مع منظومة التنمية المستدامة لإمارة الشارقة وتدعم خطة المجلس الاستشاري الشاملة في دورته البرلمانية القادمة.