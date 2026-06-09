اقتصاد كوريا ينمو بنسبة 1.8% خلال الربع الأول بدعم الصادرات والطلب المحلي القوي

سيئول في 9 يونيو/ وام/ حقق اقتصاد جمهورية كوريا نموا بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بالصادرات القوية والطلب المحلي القوي، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم "الثلاثاء" عن بنك كوريا المركزي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية عن البنك، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بنسبة 1.8% مقارنة مع الربع السابق له، ويمثل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق.

وأظهرت البيانات، أن الرقم سجل أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020 عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.3%.

وأضافت أنه على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 3.8% خلال الربع الأول، مسجلا انتعاشا ملحوظا مقارنة بنسبة النمو البالغة 1.6% المسجلة خلال الربع الأخير من العام الماضي، ويعد هذا النمو على أساس سنوي الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% مقارنة مع العام السابق.

وقال البنك المركزي، إن التعديل التصاعدي بنسبة 0.1 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول جاء نتيجة لتحديث الإحصاءات المتعلقة باستثمارات المرافق والاستهلاك الخاص والتي انعكست في أحدث الأرقام.

وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الكوري انكمش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي جراء تباطؤ قطاع التصنيع.

وأوضحت أن الصادرات ارتفعت خلال الربع الأول بمقدار 5.9% مقارنة بالربع السابق له، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والسيارات، ويمثل هذا الرقم أعلى زيادة منذ الربع الثالث من عام 2020.

وأوضح البنك المركزي أن الطلب المحلي وصافي الصادرات ساهما بنسبة 0.7 نقطة مئوية و1.1 نقطة مئوية على التوالي في النمو الاقتصادي للربع الأول.

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