مندوب الإمارات الدائم لدى منظمة الإيكواس يقدم أوراق اعتماده

أبوجا في 9 يونيو/ وام/ قدم سعادة سالم سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى معالي الدكتور عمر عليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، أوراق اعتماده مندوباً دائماً للإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الإيكواس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا آفاق تطوير الشراكة مع دول غرب أفريقيا بما يدعم جهود التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد سعادة الشامسي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع منظمة الإيكواس ودولها الأعضاء، انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات بدول القارة الأفريقية، وحرصها على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

وقال سعادته: إن اعتماد دولة الإمارات مندوباً دائماً لدى منظمة الإيكواس يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية الأفريقية، وترسيخ شراكاتها مع دول غرب أفريقيا في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة

من جانبه، رحب معالي الدكتور توراي بسعادة السفير، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات بما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

وأشاد بالتجربة التنموية لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات نوعية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً تطلع منظمة الإيكواس إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية وتعزيز الشراكات التي تخدم أهداف التنمية والازدهار في دول غرب أفريقيا.

كما أعرب معاليه عن تمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار، مؤكداً حرص المنظمة على مواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.