الفلبيني جاكوب بطل "تحدي العقول للشطرنج" بالشارقة

الشارقة في 9 يونيو/ وام/ تُوِّج الفلبيني أوستن جاكوب بلقب بطولة تحدي العقول للشطرنج لفئة المتحدين، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 لاعبين يمثلون 8 دول.

ونجح جاكوب في حسم اللقب بعد أن جمع 5.5 نقطة من 9 جولات، متفوقاً بفارق كسر التعادل على اليمني بشير القديمي الذي نال الميدالية الفضية، فيما حل الأذربيجاني حميدوف الله فردي ثالثاً وحصد الميدالية البرونزية، بعدما تساوى الثلاثة برصيد 5.5 نقطة.

وجاء الأذربيجاني أسلانوف أوميد في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، متقدماً على الأميركي إدوار هاكوبيان صاحب المركز الخامس، فيما حل بافيل شكابينكو سادساً برصيد 4.5 نقطة.

واحتل المصري أمير محب المركز السابع برصيد 4 نقاط، متساوياً مع لاعب الإمارات عبدالرحمن الطاهر الذي جاء ثامناً، بينما حل الزامبي شارون رافائيل في المركز التاسع برصيد 3.5 نقطة، متساوياً مع لاعب الإمارات سافين صاحب المركز العاشر.

حضر حفل الختام وتتويج الفائزين، عبدالله مراد المازمي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس الجهاز الفني ورعاية الموهوبين مدير البطولة، والدكتور مأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب عدد من الشخصيات والمدربين والإداريين.

وتقدم عبدالله مراد المازمي، في ختام البطولة، بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر للبطولات والفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لنجاح الأنشطة والبرامج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مثمنا جهود جميع المشاركين والكوادر التنظيمية التي أسهمت في إخراج البطولة بصورة متميزة.

وأضاف أن البطولة شهدت مستويات فنية متقاربة ومنافسات قوية حتى الجولة الأخيرة، وهو ما يعكس جودة اللاعبين المشاركين وأهمية مثل هذه البطولات في توفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات ، مشيرا إلى التطلع إلى مواصلة تنظيم المزيد من الفعاليات النوعية التي تسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصقل قدراتها.