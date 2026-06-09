"فيفا"ينظم أكبر نسخة من مهرجان المشجعين في مونديال 2026

زيورخ في 9 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنظيم أكبر نسخة من مهرجان المشجعين "FIFA Fan Festival" في تاريخ بطولة كأس العالم، بالتزامن مع استضافة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لنهائيات كأس العالم 2026، من خلال 13 موقعاً رسمياً موزعة على المدن المستضيفة، إلى جانب فعاليات جماهيرية إضافية في عدد من المدن الرئيسية.

ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الاحتفال بالبطولة خارج الملاعب، عبر توفير مناطق مخصصة للمشجعين، خاصة غير الحاصلين على تذاكر المباريات، لمتابعة المنافسات على شاشات عملاقة، والاستمتاع بعروض موسيقية وثقافية وأنشطة ترفيهية متنوعة تعكس هوية وثقافة كل مدينة مستضيفة.

وأكد "فيفا" ، أن نسخة 2026 ستشهد أكبر انتشار جغرافي لمهرجان المشجعين في تاريخه، إذ تمتد فعالياته على مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر عبر الدول الثلاث المستضيفة، ليشكل الوجهة الرسمية للمشجعين طوال فترة البطولة.

وقال هيمو شريجي، الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم 2026، إن مهرجان المشجعين يجسد التقاء كرة القدم بالترفيه والثقافة المحلية، ويوفر تجربة متكاملة للجماهير خارج الملاعب، مشيراً إلى أن المواقع المختارة ستجمع مشجعين من مختلف أنحاء العالم، وتبرز الخصوصية الثقافية لكل مدينة من خلال الموسيقى والمأكولات والأنشطة المجتمعية.

وأشار "فيفا" إلى أن برنامج مهرجان المشجعين استقطب أكثر من 40 مليون زائر منذ إطلاقه قبل 20 عاماً، فيما ستتجاوز نسخة 2026 جميع النسخ السابقة من حيث عدد المواقع المستضيفة، بعد تنظيمه في 12 موقعاً خلال نسختي ألمانيا 2006 والبرازيل 2014.

وأكد أن آليات الدخول إلى مواقع المهرجان ستختلف من مدينة إلى أخرى، إذ ستكون بعض المواقع مجانية بالكامل أو تتطلب تسجيلاً مسبقاً، فيما ستستلزم مواقع أخرى الحصول على تذاكر دخول.