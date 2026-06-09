أبوظبي تستضيف فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في يونيو

أبوظبي في 9 يونيو/ وام/ تشهد أبوظبي خلال شهر يونيو الجاري برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية التي تلبي اهتمامات الجميع من مختلف الأعمار، وتتنوع بين الحفلات الموسيقية وورش العمل الإبداعية والتحديات الرياضية.

ويستضيف قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي حتى 4 سبتمبر تجربة "طية الحرير" من "إثر كافيه"، التي تمزج بين الضيافة الأصيلة وجماليات الحرف الإماراتية ، إلى جانب العروض الحية والجلسات المجتمعية.

ويحتضن المجمع الثقافي بأبوظبي يوم 12 يونيو حفلاً استثنائياً بمناسبة مئوية مايا بليستسكايا، إحدى أبرز راقصات الباليه في القرن العشرين، فيما يتضمن البرنامج مختارات من تراث الباليه العالمي، بمشاركة نجوم وفنانين من أعرق الفرق الروسية.

كما يُقدم المجمع يوم 13 يونيو تجربة مُلهمة مع عرض "حكايات الباليه الخيالية"، الذي يضم مشاهد من أعمال أيقونية مثل "كسارة البندق" و"الجميلة النائمة"، فيما ينطلق سباق تحدي سبارتن سيتي يوم 13 يونيو في الاتحاد أرينا، بينما يُحيي النجم وائل كفوري حفلاً يوم 13 يونيو في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة.

ويحتضن مجمع 421 يومي 13 و14 يونيو ورشة "أساسيات كتب الفنان" بإشراف الفنان والمصمم أرنولد باريتو، حيث يتعرف المشاركون على مراحل وتقنيات تصميم وإنتاج كتب الفنان، من الفكرة الأولية حتى العمل النهائي المتكامل، بما في ذلك تصميم الكتب المطوية، وأساليب الطي والتجليد، والورشة مفتوحة للأعمار من 18 عاماً فما فوق، ولا تتطلب خبرة مسبقة.

ويعود الموسيقار عمر خيرت إلى أبوظبي يوم 20 يونيو في أولى حفلاته في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، فيما يحتضن المجمع الثقافي يوم 26 يونيو حفلاً يحتفي بالموروث الموسيقي والشعري الشعبي تحت عنوان "جلسات المجمع الثقافي: أمسية من الذاكرة الموسيقية الإماراتية مع عبدالرحمن الجنيد" ، يتم خلال الأمسية تكريم رموز القصيدة والموسيقى الإماراتية التي شكلت الوجدان الشعبي، وتُبرز ثراء التراث الثقافي الوطني، وحضوره المتجدد في المشهد الفني المعاصر.

ويستضيف مجمع 421 يوم 28 يونيو تجربة تفاعلية عائلية بعنوان "أبطال نور: محمود درويش وفن الخط العربي" تجمع بين جلسات قراءة القصص والأنشطة الإبداعية المستوحاة من سلسلة كتب الأطفال للكاتبة ميرنا عياد ، فيما تحتفي الفعالية بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من خلال جلسة قراءة تقدمها الكاتبة، تليها ورشة إبداعية في الخط العربي والتصميم الطباعي بإشراف الفنان كريم الأطرش.

كما يستضيف المجمع يوم 28 يونيو الجلسة الختامية لهذا الموسم من سلسلة "مكتبة: حلقة فكر تأملي" تحت عنوان "الصوت"، والتي تقودها الباحثة والمختصة بالممارسات الصوتية صفية البلوشي.