4 رياضيين يمثلون الإمارات في بطولة "الرجل الحديدي" للترايثلون بفرنسا

دبي في 9 يونيو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون، مشاركة 4 رياضيين من الإمارات في منافسات بطولة الرجل الحديدي " المسافة الكاملة"، والمقررة في مدينة تور الفرنسية يوم الأحد المقبل.

ويمثل الإمارات في السباق اللاعبين بخيت القرص، وخليفة الدرمكي، ومحمد تيمور، وزايد بن سودين.

ويتكون سباق "الرجل الحديدي" من ثلاث مراحل رئيسية تتطلب جهدًا بدنيًا، إذ يبدأ السباق بسباحة لمسافة 3,800 م، تليها مرحلة ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 180 كم ، وينتهي بجري لمسافة 42 كم.

من جانب آخر تشارك لاعبة المنتخب الوطني شارلوت ثورستون في منافسات بطولتي كأس آسيا للترايثلون ، وكأس آسيا للناشئين في أستانا، والمقرر أقامتهما على مدار يومي 20، و21 من يونيو الجاري في العاصمة الكازاخستانية آستانا.

وأكد الاتحاد أن اختيار ثورستون، جاء من قبل الاتحاد القاري للعبة، عقب عملية تقييم شاملة لجميع المرشحين من قبل الاتحادات الوطنية الآسيوية، إذ تم اختيارها بناء على سجلها الحافل بالإنجازات خلال الفترة الماضية.