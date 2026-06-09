الشارقة بطلاً لكأس الاتحاد للتايكواندو للمرة السابعة على التوالي

الشارقة في 9 يونيو/ وام/ توج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمرة السابعة على التوالي، وذلك في ختام منافسات التايكواندو للموسم الرياضي 2025- 2026، والتي استضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة.

وشارك البطولة التي استمرت يومين، 219 لاعباً ولاعبة في فئات الشباب والآنسات والسيدات والرجال يمثلون 13 نادياً ومركزاً متخصصاً من مختلف أنحاء الدولة.

وعلى الصعيد الفردي، تم تتويج لاعب النادي عمر ياسر بدرع أفضل لاعب من فئة الرجال، فيما تُوج ذياب عيسى الشميلي، بدرع أفضل لاعب لفئة الأشبال، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل النادي ويعكس جودة العمل الفني وبرامج إعداد المواهب التي ينتهجها النادي في مختلف الفئات السنية.

وكرم اتحاد الإمارات للتايكواندو نادي الشارقة الرياضي تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم اللعبة، واستضافته المستمرة للبطولات الرسمية وتدريبات المنتخبات الوطنية ومختلف الفعاليات التي ينظمها الاتحاد.

وأهدى المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيون في الإمارة، كما أهدى الإنجاز إلى مجلس الشارقة الرياضي وإلى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، مثمناً جهودهم المتواصلة في توفير البيئة المثالية للنجاح والتفوق.

وأوضح أن التتويج باللقب السابع على التوالي يعكس المكانة المتميزة التي وصل إليها النادي في رياضة التايكواندو، بفضل العمل المؤسسي والتخطيط الفني المستمر، مشيراً إلى أن النادي يواصل ترسيخ حضوره كأحد أبرز الأندية على مستوى الدولة في اللعبة، وأن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.

حضر البطولة وتوج الفائزين، سعادة محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وزايد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعبدالله السماحي، الأمين العام والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية وعدد من أعضاء اتحاد التايكواندو.