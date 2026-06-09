"جزيرة ياس أبوظبي" تطرح باقة التذاكر المخصصة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1

أبوظبي في 9 يونيو/ وام/ أعلنت جزيرة ياس عن إعادة طرح باقة عطلة سباق الجائزة الكبرى لعام 2026، لتمنح عشاق سباقات السيارات فرصة الاستمتاع بأربعة أيام حافلة بأجواء السباقات والإقامة في مجموعة من فنادق جزيرة ياس والفنادق المجاورة.

وتتيح الباقة للضيوف فرصة الاستمتاع بالمنافسات الحماسية داخل حلبة السباق، وحضور حفلات ما بعد السباق التي يحييها نخبة من الفنانين العالميين، فضلاً عن زيارة مجموعة واسعة من المدن الترفيهية والتجارب التي تحتضنها جزيرة ياس، ما يجعلها الخيار الأمثل لقضاء أوقات استثنائية خلال عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتتاح الحجوزات الآن، حيث يمكن الحصول على باقات تشمل التذاكر لأبرز الفئات المتاحة لحضور السباق، مثل تذاكر المدرج الرئيسي، ووست كلوب، والمدرج الغربي، والمدرج الجنوبي، والمدرج الشمالي، ونورث ستريت كلوب، ونورث ستريت، وأبوظبي هيل، بما يوفر لعشاق رياضة السيارات مواقع مشاهدة مميزة لمتابعة مختلف مجريات السباق.

كما تمتد الأجواء الحافلة بالحيوية إلى ما بعد انتهاء المنافسات، إذ تشمل الباقات إمكانية حضور حفلات ما بعد السباق الشهيرة، حيث تم تأكيد مشاركة كل من زارا لارسون ولويس كابالدي وفرقة إماجن دراغونز لإحياء أمسيات عطلة السباق، على أن يتم الإعلان عن مزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.