ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 9 يونيو / وام / ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وجهود المؤسسات العاملة في الإمارة لتوفير مقومات العيش الكريم وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتوفير رفاه المجتمع، بما ينسجم مع رؤية الإمارة وتوجهاتها التنموية المستقبلية.

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز مكانة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية في المجتمع، وجهود سموه في دعم المؤسسات المعنية بتعليم القرآن الكريم ونشر علومه، ورعاية سموه للمبادرات والبرامج التي تسهم في إعداد أجيال متمسكة بدينها وهويتها الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات سموه، اعتمد المجلس قراراً بشأن ضوابط تنظيم عمل ومكافآت المشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والذي يهدف إلى تحفيز الكوادر التعليمية والإشرافية واستقطاب الكفاءات التعليمية، إلى جانب تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء التعليمي والإداري وتحديد الواجبات والسلوكيات الوظيفية.

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه البالغ بالمعلمين والمشرفين في مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، ودعم سموه الكبير لهم تقديراً لما يقدمونه من رسالة سامية وعمل عظيم في تعليم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإسهامهم في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على القيم والأخلاق الحميدة، كما اعتمد المجلس لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية للمشرفين والمعلمين في المؤسسة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2025م، والذي تضمن إحصائيات وأعمال الدائرة خلال العام الماضي، والمساعدات الاجتماعية للمواطنين والبالغ عددهم 11683 مستفيد بتكلفة سنوية تزيد عن 500 مليون درهم، إلى جانب إحصائيات حول منتفعي المساعدات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية الإضافية الذي يستفيد منها 1892 منتفع.

كما تناول التقرير جهود المراكز التابعة للدائرة، والتي توفر الرعاية والحماية الاجتماعية، مثل: دار المسنين، ودار واحات الرشد، ومركز خدمات كبار السن، والمنتفعين من الرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية، مثل: إدارة التثقيف الاجتماعي، وإدارة التلاحم المجتمعي، وأبرز إنجازات الدائرة.

وثمّن المجلس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، وترسيخ نموذج تنموي وإنساني يجعل الإنسان محور الاهتمام وغاية التنمية، مؤكدا أن ما تشهده إمارة الشارقة من مبادرات وخدمات ومشاريع نوعية تعكس حرص سموه على أن ينشأ الإنسان في مجتمع ينعم بالطمأنينة والاستقرار على مختلف المستويات، وأن تتوافر له مقومات العيش الكريم والحياة اللائقة منذ مراحل حياته الأولى وحتى تقدمه في العمر، في بيئة تحفظ كرامته وتلبي احتياجاته وتمنحه الشعور بالأمان والانتماء، كما أشاد المجلس بالجهود المتكاملة والتي أسهمت في إيصال الخدمات إلى المستفيدين بكل يسر وسهولة، حتى أصبحت الخدمة تصل إلى المستحق في مكانه، بما يجسد نهجاً إنسانياً متفرداً يخفف الأعباء ويعزز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي في الإمارة.

كما أشاد المجلس بجهود دائرة الخدمات الاجتماعية وكافة العاملين فيها، من القيادات والكوادر السابقة والحالية، مثمناً ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء متواصل أسهم في بناء منظومة اجتماعية رائدة، وأكد أن ما تقدمه الدائرة من خدمات ما هو إلا ثمرة للعمل المؤسسي المتكامل.