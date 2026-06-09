جامعة زايد تنظم التصفيات النهائية لمسابقة "إتقان اللغة الصينية 2026"

دبي في 9 يونيو/ وام / نظمت جامعة زايد في حرمها الجامعي بدبي، التصفيات النهائية الإقليمية لدولة الإمارات لمسابقة "جسر الصين" لإتقان اللغة الصينية لعام 2026 والمخصصة لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وطلبة الجامعات، في خطوة تعكس مكانة الجامعة مركزاً للتبادل الثقافي والتعليمي الدولي وتعزيز التواصل الحضاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

ونظمت المسابقة، التي تعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في تعليم اللغة الصينية بالدولة وتستقطب سنوياً ما بين 500 و600 طالب وطالبة من المؤسسات التعليمية المختلفة، سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ومعهد كونفوشيوس في جامعة زايد، تحت مظلة معهد التعليم المهني والمستمر، التابع للجامعة.

وشهدت المنافسات ثلاث فئات رئيسية شملت طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والجامعية، وخضع المشاركون لاختبارات وعروض لغوية وثقافية وأدائية أظهرت مستوى متقدماً من الكفاءة اللغوية والقدرات الإبداعية.

حضر الفعالية سعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وسعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة فاطمة أحمد عبدالله البستكي، مديرة مشروع برنامج التوسع في اللغة الصينية في دولة الإمارات إلى جانب ممثلي السفارة الصينية وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والشركاء الإستراتيجيين.

وأكد سعادة تسنغ جيشين، أن مسابقة "جسر الصين" تمثل منصة لتعزيز التفاهم بين الثقافات وترسيخ الصداقة المتنامية بين الإمارات والصين، فيما أشار الأستاذ الدكتور مايكل آلن، نائب مدير جامعة زايد للشؤون الأكاديمية، إلى أن استضافة الجامعة للمسابقة تجسد التزامها بتعزيز تعليم اللغات والتبادل الثقافي ودعم انفتاح الطلبة على الحضارات المختلفة.

وفاز منصور أحمد هزاع الشامسي، بالمركز الأول في فئة المرحلة الابتدائية، وخديجة سلطان الخيزري، بالمركز الأول في فئة المرحلة المتوسطة، فيما حصد كل من هبة محمد أحمد، وآمنة إبراهيم العبيدري، وهزاع سلطان المزروعي، المراكز الأولى على مستوى فئة الجامعات تقديراً لتميزهم في الأداء والإبداع.