منتخب الإمارات للشراع يشارك في بطولة العالم للأوبتمست بالمغرب

دبي في 9 يونيو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مشاركة منتخب الإمارات للشراع في بطولة العالم لفئة "الأوبتمست 2026"، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 12 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة 292 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة.

وتضم بعثة المنتخب 5 لاعبين هم خليفة الرميثي، وذياب المهيري، ولوكا هيريفي، وزايد الحوسني، وكارولينا باجاك، تحت إشراف المدير الفني للاتحاد زهير اللباط، فيما يترأس الوفد الدكتور خالد العويس، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن المشاركة في بطولة العالم تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى إعداد جيل واعد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المراحل السنية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء أبطال المستقبل وتعزيز حضور الإمارات في المنافسات العالمية.

وأوضح محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن البطولة تعد من أقوى وأكبر بطولات فئة الأوبتمست على مستوى العالم، وتمثل فرصة مهمة للاعبي المنتخب الوطني للاحتكاك بأبرز المدارس العالمية واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والتنافسية.

وأعرب عن ثقته بقدرة لاعبي المنتخب على تقديم مستويات مشرفة تعكس التطور الذي تشهده رياضة الشراع في الدولة، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق مشاركة إيجابية خلال البطولة.