"الاقتصاد والسياحة بدبي" وGoogle تطلقان مبادرة "دبي على خريطتك" لدعم قطاع المأكولات والمطاعم

دبي في 9 يونيو/ وام / أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة Google اليوم، عن إطلاق مبادرة "دبي على خريطتك: دليلك من أهلها"، وهي مبادرة تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمطاعم المحلي في أنحاء إمارة دبي.

وفي إطار المبادرة، سيشارك المرشدون المحليون Local Guides، وهم مجموعة من المتطوعين الذين يساهمون بمراجعاتهم على خرائط Google، قوائمهم المفضلة لأفضل المطاعم والمقاهي في دبي، على أن يتبع ذلك تصويت مفتوح للجمهور بهدف تعزيز الإقبال على هذه الوجهات ودعم نمو الأعمال المحلية.

وتم إطلاق المبادرة خلال فعالية حصرية في "متحف الاتحاد" بحضور أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات وصنّاع المحتوى المؤثرين في مجال الطهي والمأكولات على مستوى المنطقة.

وتأتي مبادرة "دبي على خريطتك: دليلك من أهلها" كجزء من حملة "من دبي، ولأجل دبي"، وهي مبادرة مجتمعية أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لدعم الأفراد والشركات والأفكار التي تشكّل ملامح الحياة اليومية في المدينة.

وتشجع الحملة السكان والزوار وصناع المحتوى على استكشاف ودعم الشركات والمشاريع القائمة في دبي.

ومن خلال دمج المبادرات الحالية وجهود الدعم تحت مظلة ورؤية مشتركة، تدعو الحملة الجميع لاختيار المنتجات والشركات المحلية، ومشاركة القصص الملهمة وراء المشاريع التي يحبونها، والمساهمة في بناء اقتصاد محلي أكثر ترابطاً.

وتعمل مبادرة "دبي على خريطتك" على تمكين مجتمع المرشدين المحليين في دبي لبناء قوائم مخصصة ومصنفة بحسب سمات معينة مباشرة على خرائط Google لتسليط الضوء على أسرار الطهي الأكثر تميزاً في أنحاء المدينة.

ويُعد المرشدون المحليون بمثابة مستكشفين على خرائط Google، حيث يشاركون المراجعات والصور والإجابات حول الأماكن الموجودة على الخرائط، مما يساعد ملايين الأشخاص حول العالم في العثور على ما يحتاجونه واكتشاف تجارب جديدة.

وابتداءً من اليوم، يمكن للجميع استكشاف 11 قائمة منسقة من قِبل هؤلاء الخبراء والموجودة على البوابة الرسمية للحملة "MapyourDubai.com"، واستكشافها وزيارتها مباشرة من خلال حساباتهم الشخصية على خرائط Google، والتصويت لقوائم الطهي المفضلة لديهم.

وسيفتح باب التصويت في 22 يونيو 2026 ويستمر حتى 6 يوليو 2026، حيث سيتم الاحتفاء بالمرشدين المحليين الفائزين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

وقال أنطوني نقاش، المدير العام لشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مبادرة "دبي على خريطتك" تساهم في تمكين مرشدي Google المحليين من تحويل معرفتهم الحقيقية بالمدينة إلى حركة مجتمعية مؤثرة، ونحن نسعى إلى تمكين ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمحلية للأغذية والمشروبات من خلال تزويدهم بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها للحفاظ على قدراتهم التنافسية، والوصول إلى مجتمعات وجماهير جديدة.،ونحن ملتزمون تماماً، جنباً إلى جنب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بتقديم كل سبل دعم نمو قطاع المأكولات والمطاعم في المنطقة.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة "دبي على خريطتك" تعكس أحد أبرز عناصر تميز دبي القائمة على تنوع تجاربها وسكانها وخلفياتهم الثقافية، وتزداد تميزاً بفضل الشراكات التي تجمع هذه المكونات معاً، ومن خلال حملة "من دبي، ولأجل دبي" وبالتعاون مع Google، نواصل نهج دبي الراسخ في سرد القصص المجتمعية، بدءاً من مبادرة MyDubai# وصولاً إلى MyDubai Communities، حيث يؤدي المقيمون وصنّاع المحتوى والزوار دوراً فاعلاً في رسم صورة المدينة وسرد قصتها، كما تستند هذه المبادرة إلى تعاونات سابقة مع Google هدفت إلى إبراز ما تقدمه دبي من تجارب ومقومات فريدة عبر الاكتشاف الرقمي والمشاركة المجتمعية.