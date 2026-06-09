إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في أبوظبي

أبوظبي في 9 يونيو/ وام / شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الحالي في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط توقعات بمشاركة تقترب من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة حول العالم.

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP"، الجهة المنظمة للحدث، اكتمال استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستضافة البطولة، التي تعد إحدى أبرز محطات الموسم الرياضي للجوجيتسو في الدولة والمنطقة.

وتعكس الأعداد الكبيرة للمشاركين والانتشار الجغرافي الواسع للدول المشاركة المكانة المتنامية التي تحظى بها البطولة على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به أبوظبي في دعم وتطوير رياضة الجوجيتسو، وترسيخ حضورها كوجهة عالمية تستقطب أبرز اللاعبين والأكاديميات والفرق المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد البطولة منافسات متنوعة على مدار ثلاثة أيام، حيث ينطلق اليوم الأول بمنافسات فئات الأساتذة للرجال والسيدات بمختلف الأحزمة، إلى جانب فئات الهواة للرجال والسيدات من أصحاب الأحزمة البيضاء والزرقاء.

ويخصص اليوم الثاني لمنافسات البراعم والأشبال والناشئين من البنين والبنات، فيما تختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات الشباب واليافعين، إضافة إلى فئات المحترفين من أصحاب الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء.

وتقام النزالات على سبعة أبسطة بإشراف 25 حكماً دولياً، بما يضمن تطبيق أعلى معايير التحكيم والشفافية والاحترافية، ويعزز من جودة المنافسات ومستواها الفني، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحقيق نتائج متقدمة وحصد نقاط التصنيف الدولية المعتمدة.

وتواصل البطولة تسجيل معدلات نمو لافتة عاماً بعد عام، إذ شهدت النسخة الماضية مشاركة 1405 لاعبين ولاعبات من 73 دولة، فيما ترتفع أعداد المشاركين والدول الممثلة في نسخة العام الجاري، الأمر الذي يؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والإقبال العالمي المتنامي على المشاركة فيها.

وقال زيد ويلينغتون، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن بطولة الإمارات الوطنية تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البطولات على أجندة الرابطة، مشيراً إلى أن المشاركة المتوقعة لما يقارب من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة تعكس النمو المستمر للبطولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها بطولات الرابطة لدى الرياضيين والأكاديميات حول العالم.

وأضاف أن الرابطة تفخر باستقطاب هذا التنوع الدولي الواسع إلى أبوظبي، التي أصبحت وجهة رئيسية لرياضة الجوجيتسو ومنصة تجمع مختلف المدارس والأساليب الفنية في بيئة تنافسية احترافية، مؤكداً الحرص على توفير أعلى معايير التنظيم والتحكيم لضمان تجربة متميزة لجميع المشاركين.

وأوضح أن البطولة تعد فرصة مهمة للاعبين لاختبار مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية وحصد نقاط التصنيف، معرباً عن تطلعه إلى منافسات قوية على مدار الأيام الثلاثة، تعكس المستوى الفني المتطور للعبة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه أبوظبي في دعم انتشار رياضة الجوجيتسو وتطويرها على المستوى العالمي.